Sieben Paare spielen um den Sieg bei "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt"- Adrenalin, Tränen und Flirts- Ab 12. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 6. März im Premium-Bereich auf RTL+Nach drei Staffeln von "CoupleChallenge" auf RTL+ kommt das Erfolgsformat nun endlich ins Free-TV. RTLZWEI bringt die Sendung erstmals ins Fernsehen und hat sieben hochkarätige Paare dabei. Neben Liebespaaren gibt's auch Duos, mit denen keiner gerechnet hat. Wer kennt sich gut genug, um am Ende als Sieger aus der Show zu gehen? Das sehen die Zuschauenden ab dem 12. März 2025, jeden Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Es ist ein Mix aus Abenteuer und Reality-TV: "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" vereint alles, worauf sich die Teilnehmenden und Zuschauenden freuen dürfen. Sieben Couples kämpfen in actiongeladenen Challenges um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro - doch die größte Herausforderung für sie wird das Zusammenleben mit dem einen oder anderen verfeindeten Paar sein.Tommy Pedroni kennt die Sendung "CoupleChallenge" bereits: 2022 belegte er gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Sandra Sicora den zweiten Platz in der dritten Staffel. Diesmal tritt er mit seiner neuen Liebe, Paulina Ljubas, an. Haben die beiden das Zeug zum Siegerpärchen? Ein Wiedersehen mit Sandra gibt es ebenfalls - sie ist Teil eines Teams mit "Love Island"-Legende Tobi "Dr. Love" Wegener. Hier vereinen sich Köpfchen und Muckis. Auch Gigi Birofio und sein Onkel Luciano sind ein eingespieltes Team - die beiden kennen sich in- und auswendig.Liebe liegt in der Luft: Julian FM Stoeckel ist gemeinsam mit seiner großen Liebe Marcell Damaschke da. Für die beiden ist es die erste große gemeinsame TV-Show, nachdem sie bereits Einblicke in ihr Privatleben bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" gewährt haben. Auch Iris Klein tritt erstmals mit ihrem neuen Freund Stefan Braun in einer Reality-TV-Sendung an.Freundschaften unter extremen Umständen: Menderes Bagci und Box-Manager Rainer Gottwald wurden 2022 bei "Promi Big Brother" zu besten Kumpels - unter extremen Bedingungen. Richtig gute Freundinnen sind auch Dilara Kruse und Roaya Soraya. Die Ehefrau von Fußballer Max Kruse kennt sich bestens mit Reality-TV aus - kann sie ihrer Freundin noch etwas beibringen? Roaya machte ihre ersten Schritte im Reality-TV bei "Temptation Island VIP", wo sie mit Sarah-Jane Wollnys Freund Tinush flirtete."CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" wird von RTL Studios produziert. Ausstrahlung ab 12. März 2024, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.