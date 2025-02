Baar - Beim Industriekonzern Forbo muss sich CEO Jens Fankhänel wegen einer Erkrankung vorübergehend aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Finanzchef Andreas Jaeger übernimmt interimistisch auch die Unternehmensleitung, wie die Baarer Firma am Donnerstag mitteilte. Fankhänel konzentriere sich auf den Genesungsprozess, hiess es in der Mitteilung. Voraussichtlich Mitte April will das Unternehmen ein Update mit weiteren Informationen liefern. Fankhänel ...

