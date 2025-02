EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PWO meldet vorläufige Zahlen für 2024 und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück



20.02.2025 / 10:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PWO meldet vorläufige Zahlen für 2024 und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück Carlo Lazzarini (CEO): "Die gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen bleiben herausfordernd. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren und unsere klar formulierte Unternehmensstrategie konsequent umsetzen. Genau das tun wir bei der PWO-Gruppe." An- und Hochläufe des starken Neugeschäfts der vergangenen Jahre wirken aktueller Marktschwäche entgegen

Anstrengungen zur Stärkung der Wettbewerbskraft zahlen sich aus: EBIT vor Währungseffekten trotz schwächerer Kundenabrufe voll im Rahmen der Erwartungen

Neugeschäft erreicht die im Jahresverlauf angehobene Prognosespanne 20. Februar 2025 - Die PWO-Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2024 in einem zunehmend schwieriger werdenden Umfeld ihre Umsatzerlöse stabilisieren sowie ihre Marktposition gezielt weiter ausbauen. Im Folgenden veröffentlichen wir erste vorläufige und ungeprüfte Zahlen für das abgelaufene Jahr: Umsatzerlöse: 555,0 Mio. EUR (Prognose: Rund 570 Mio. EUR /

i. Vj. 555,8 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 30,1 Mio. EUR (Prognose: 29 - 32 Mio. EUR /

i. Vj. 28,2 Mio. EUR)

Investitionen: 46,2 Mio. EUR (Prognose: Rund 40 Mio. EUR /

i. Vj. 26,5 Mio. EUR)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: Rund 630 Mio. EUR (Prognose:

630 - 680 Mio. EUR / i. Vj. rund 845 Mio. EUR)

Treibhausgas(THG)-Emissionen im Scope 1 & 2: 6.287 t (Prognose:

7.400 - 7.750 t / i. Vj. 9.417 t) Wie unterjährig regelmäßig berichtet verfügen wir über robuste und effiziente Steuerungsmechanismen, mit denen wir wirksam auf Marktveränderungen reagieren können. Damit ist es uns gelungen, das ursprünglich erwartete EBIT vor Währungseffekten zu erzielen, obwohl die Umsatzerwartung marktbedingt nicht realisiert werden konnte. Das Lifetime-Volumen des Neugeschäfts erreichte mit 630 Mio. EUR die unterjährig angehobene Spanne und übertraf damit deutlich die im Geschäftsbericht 2023 veröffentlichte ursprüngliche Erwartung. Starke Basis unseres Erfolgs ist nach wie vor ein vollständig verbrennerunabhängiges Geschäftsmodell, das PWO für die Kunden zu einem attraktiven Partner bei der Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität macht. Für die PWO-Gruppe bildet dieses Geschäftsmodell auch in Zukunft die wesentliche Grundlage für den weiteren Ausbau ihrer Marktposition. Nach mehreren Jahren sehr maßvoller Investitionen investierten wir im Geschäftsjahr 2024 mehr als ursprünglich geplant. Im Mittelpunkt stand dabei der Aufbau unseres neuen Entwicklungs- und Produktionsstandortes in Serbien. Aber auch alle anderen internationalen Standorte der Gruppe bereiten sich auf umfangreiche Serienanläufe vor. Für unseren zukünftigen Erfolg bleibt die entschlossene Dekarbonisierung unseres Geschäfts mit entscheidend. Wir freuen uns daher, dass wir unsere Ziele zur Reduktion der THG-Emissionen im Scope 1 & 2 im Geschäftsjahr 2024 erneut übertroffen und den Vorjahreswert um ein Drittel unterschritten haben. Im Vergleich zum Basisjahr 2019, an dem wir unsere Fortschritte bei der Dekarbonisierung messen, konnten wir die THG-Emissionen mittlerweile um zwei Drittel reduzieren. Derzeit ist es noch nicht möglich, den Ausblick für 2025 zu quantifizieren, da die neue US-Zollpolitik und deren Auswirkungen auf unsere Branche noch unklar ist. Die direkten Auswirkungen von Zöllen zwischen den USA und Kanada bzw. Mexiko wären aufgrund unserer regionalen Aufstellung der Supply Chain gut steuerbar. Für unsere Industrie insgesamt ist aber mit einer weiteren Schwächung des Marktes zu rechnen. Die THG-Emissionen wollen wir kontinuierlich weiter reduzieren, auch wenn wir inzwischen ein Niveau erreicht haben, von dem aus sich die Fortschrittskurve abflachen wird. Die Veröffentlichung der endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 ist für den 21. März 2025 vorgesehen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 wird, sobald dies möglich ist, weiter konkretisiert.



PWO AG Der Vorstand





Kontakt:

Charlotte Frenzel Corporate Communications & Investor Relations

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com





PWO AG

Industriestraße 8

77704 Oberkirch

pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 2.000 Produktlösungen | 3.500 Mitarbeitende | 10 Standorte | über 100 Jahre Erfahrung Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.



Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Systeme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.



20.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com