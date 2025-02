INDUS hat die vorläufigen Ergebnisse für das GJ24 bekannt gegeben und sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als widerstandsfähig erwiesen. Der Umsatz lag mit 1,72 Mrd. EUR um 4,6 % unter dem Vorjahr, aber im Rahmen der Unternehmensprognose von 1,70-1,80 Mrd. EUR. Das EBIT sank überproportional auf 126,7 Mio. EUR, was einem Rückgang von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber über der Prognose von 115-125 Mio. EUR liegt. Nach Segmenten betrachtet blieb Engineering trotz der Branchenschwäche stabil, während Materials mit Mengenrückgängen und Preisdruck zu kämpfen hatte. Infrastructure verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang, konnte aber das EBIT steigern. INDUS hat seine M&A-Strategie fortgesetzt und im Geschäftsjahr 24 mehrere Unternehmen erworben. Seit Anfang 2025 wurden bereits drei weitere Akquisitionen getätigt, was zeigt, dass INDUS weiterhin auf externes Wachstum setzt. Insgesamt hat INDUS die Prognose für das GJ24 erfüllt bzw. übertroffen, eine Verbesserung der Umsatzentwicklung auf Quartalsbasis gezeigt und eine solide finanzielle Position für zukünftiges Wachstum beibehalten. mwb research bestätigt das Kaufen-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 34,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/INDUS%20Holding%20AG