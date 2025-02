EQS-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CENIT AG: Vorläufiger Abschluss für das Geschäftsjahr 2024



20.02.2025 / 12:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stuttgart, 20. Februar 2025 - Aufgrund neuer Erkenntnisse während der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 veröffentlicht die CENIT AG Ergebnisse des vorläufigen Abschlusses und korrigiert hiermit die Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Die CENIT AG hat im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz in Höhe von 207 Mio. EUR erzielt. Dies stellt ein Umsatzwachstum von 12,2% im Vergleich zum Vorjahr dar. Das EBITDA steigt im Vergleich zum Vorjahr um 3,4% auf

17 Mio. EUR. Das EBITDA ist somit niedriger als die in der Ende Oktober 2024 veröffentlichten Prognose. Seinerzeit haben wir ein EBITDA von 17,9 bis 18,4 Mio. EUR prognostiziert. Aufgrund dieser Abweichung haben wir uns entschieden, zu diesem Zeitpunkt Zahlen aus dem vorläufigen Abschluss zu veröffentlichen. Bereits in der Ende Oktober 2024 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2024 hat der Vorstand darauf hingewiesen, dass er davon ausgeht, dass der für das Q4 sonst übliche Ergebnissprung nicht in der Höhe stattfinden wird. Dies ist durch die eingetrübte wirtschaftliche Gesamtlage in Frankreich und Deutschland bedingt sowie durch die verstärkte Umstellung von Einzellizenzverkäufen auf das Saas-Modell. Wie bereits berichtet, treibt die CENIT AG den Umbau der Organisation voran und hat damit bereits erhebliche Kostenreduzierungen für das Geschäftsjahr 2024 erzielt. Auf dem weiteren Umbau der Organisation liegt zur Zeit der Fokus des Vorstands und des Managements. Daher sind die Kosten für den Umbau der Organisation teilweise bereits im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 berücksichtigt und Rückstellungen gebildet worden. Insbesondere durch die Zuführung dieser Rückstellungen weicht unser vorläufiges EBIT in einer Bandbreite von 7,2 bis 7,4 Mio. EUR von dem prognostizierten EBIT von 8 bis 8,5 Mio. EUR ab. Wir haben uns für das vorläufige EBIT auf die Angabe einer Bandbreite verständigt, da die Prüfungshandlungen der Wirtschaftsprüfer zum Zeitpunkt der Meldung der vorläufigen Zahlen noch nicht abgeschlossen sind. Für das Geschäftsjahr 2025 wird der Vorstand die Umsatz- und Ergebnisprognose im Zuge der Berichterstattungen der finalen Jahresabschlusszahlen 2024 veröffentlichen. Kontakt:

Investor Relations

Tanja Marinovic

Telefon: +49 (0) 711 - 78 25 3320

Fax: +49 (0) 711 - 78 25 44 4320

E-Mail: t.marinovic@cenit.com



Ende der Insiderinformation



20.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com