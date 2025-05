Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz um knapp 2 Prozent auf rund 51,5 Mio. Euro gesteigert und dabei von der Einbeziehung der im Juli 2024 erworbenen Analysis Prime LLC profitiert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen trotz einer leichten Umsatzsteigerung ein auf -2,44 Mio. Euro (Q1 2024.: 3,15 Mio. Euro) reduziertes EBITDA ausgewiesen. Ein wichtiger Aspekt für diese Entwicklung sei ein Sonderaufwand über 3,35 Mio. Euro gewesen, der im Zusammenhang mit der Umsetzung der angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen stehe. Neben den genannten Effekten sei das EBIT von -5,44 Mio. Euro (Q1 2024.: 1,24 Mio. Euro) von zusätzlichen PPA-Abschreibungen im Zusammenhang mit der Anpassung immaterieller Vermögenswerte (Kundenstamm) von rund 0,9 Mio. € belastet worden. Für das Geschäftsjahr 2025 rechne das Management von CENIT unverändert mit Umsatzerlösen zwischen 229 und 234 Mio. Euro und damit mit einer sichtbaren Umsatzsteigerung gegenüber 2024. Auch die Ergebnisprognose, die ein EBITA von 12,4 Mio. Euro zeige, sei bestätigt worden. Analog zur Unternehmens-Guidance halten die Analysten an ihren Prognosen fest, erneuern das Kursziel von 19,00 Euro und bestätigen das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.05.2025, 11:55 Uhr)



