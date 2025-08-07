Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) trotz einer Umsatzsteigerung einen Ergebnisrückgang verbucht, der maßgeblich auf Sonderaufwendungen für Restrukturierungen zurückzuführen ist. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen jedoch das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2025 um 4,4 Prozent auf 103,71 Mio. Euro gesteigert, sei mit dieser Entwicklung aber deutlich hinter den Erwartungen von GBC und den Erwartungen des CENIT-Managements zurückgeblieben. Verantwortlich für den Umsatzanstieg sei ausschließlich der Erlös der im Juli 2024 erworbenen US-amerikanischen Analysis Prime gewesen, deren Beitrag nach Berechnungen der Analysten bei etwas über 6 Mio. Euro gelegen habe. Nach bisherigen Schätzungen liege die Erwartung an den Umsatz der Tochtergesellschaft im Geschäftsjahr 2025 aber bei etwa 25 Mio. Euro. Angesichts der im ersten Halbjahr erzielten Umsätze sei diese Prognose jedoch deutlich zu optimistisch. Derzeit finde insbesondere auf Ebene des Managements eine Restrukturierung bei dieser Tochtergesellschaft statt. Parallel dazu mache sich das weiterhin schwierige Marktumfeld in Europa bemerkbar. In der Folge ermitteln die Analysten im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 16,00 Euro (bisher: 19,00 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating "Kaufen".



