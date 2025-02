Die EU-Kommission hat einen Zuschuss der deutschen Bundesregierung in Höhe von bis zu 920 Millionen Euro an Infineon für die neue Chipfabrik in Dresden beihilferechtlich genehmigt. Der Bau der dortigen Fabrik-Erweiterung läuft bereits und soll nun mit der Förderung vollendet werden können. So drückt es zumindest die EU-Kommission in ihrer Mitteilung aus: "Die Maßnahme wird es Infineon ermöglichen, das Projekt MEGAFAB-DD zu vollenden, in dem eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...