NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto nach Jahreszahlen von 7500 auf 7400 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Dividende und der Cashflow hätten seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Matt Greene in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte aber seine diesjährige Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) wegen des erwarteten Abbaus in der australischen Pilbara-Region sowie erhöhter Kosten./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 09:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757