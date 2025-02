Die Barrick Gold-Aktie zeigt am 20. Februar 2025 eine starke Aufwärtsbewegung. Der Kurs liegt aktuell bei 19,11 USD, was einem Anstieg von 1,70 % (+0,33 USD) gegenüber dem Vortag entspricht. Das Tageshoch lag bisher bei 19,14 USD, das Tief bei 18,77 USD. Das Handelsvolumen beträgt 110.516 Aktien, was auf eine stabile Nachfrage hindeutet. Technische Analyse Nach einem erfolgreichen Durchbruch über ...

