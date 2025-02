Der Bergbau-Riese Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) hat durchwachsene Jahreszahlen für 2024 vorgelegt, was Anleger beunruhigt. Der Gewinn ging deutlich zurück, die Dividende wurde gesenkt, und Analysten passen ihre Kursziele an. Die Aktie notiert aktuell bei 61,11 EUR und verlor nach Veröffentlichung der Ergebnisse an Wert.Rückgang bei Gewinn und Dividende Rio Tinto meldete für 2024 einen Rückgang des bereinigten Nettogewinns um 9 % auf 11,8 ...

