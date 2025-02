Aktien von US-Banken gehören am Donnerstag am New Yorker Aktienmarkt zu den größten Verlierern des Tages. Die Papiere von Goldman Sachs und JPMorgen Chase verlieren derzeit mehr als fünf respektive mehr als vier Prozent. Nur beim US-Einzelhändler Walmart fallen die Verluste noch größer aus. Und Walmart ist gleichzeitig auch einer der Gründe für die heutige Schwäche der US-Banken.Barclays-Analyst Jason Goldberg verwies auf den Rückgang bei wirtschaftlichen Frühindikatoren sowie auf einen unerwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...