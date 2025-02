Am 11. Februar hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit ELMOS hingewiesen und getitelt: "Unterstützung hat gehalten - Kommt jetzt der Wiederaufstieg?" Am Dienstag wurden die Aktien von ELMOS Semiconductor ISIN: DE0005677108 nach Vorlage von Geschäftszahlen in den Keller geschickt. Nach dem Kursabschlag von 72,60 Euro auf bis zu 66,20 Euro im Tagesverlauf gab es eine Gegenreaktion bis 69,20 Euro, der von RuMaS genannte mentale ...

