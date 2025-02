Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto verzeichnet trotz schwieriger Marktbedingungen einen bemerkenswerten Anstieg des Nettogewinns um 15 Prozent auf 11,5 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Diese positive Entwicklung wurde maßgeblich durch Sondereffekte und strategische Veräußerungen von Unternehmensteilen gestützt. Allerdings spiegelt der bereinigte Gewinn, der mit 10,9 Milliarden Dollar unter den Analystenerwartungen lag und einen Rückgang von acht Prozent aufweist, die anhaltenden Herausforderungen im chinesischen Markt wider. Der Konzernumsatz erreichte 53,66 Milliarden Dollar, während das bereinigte EBITDA mit 23,31 Milliarden Dollar nur leicht unter dem Vorjahresniveau lag.

Aktionärsversammlungen für 2025 terminiert

Im Rahmen der Unternehmenskommunikation hat Rio Tinto bereits die Termine für die Hauptversammlungen 2025 bekanntgegeben. Die Aktionäre können am 3. April 2025 in London oder am 1. Mai 2025 in Perth an den Jahreshauptversammlungen teilnehmen, wobei sowohl eine persönliche als auch eine virtuelle Teilnahme möglich ist. Diese Versammlungen bieten den Anteilseignern die Gelegenheit, über wichtige Unternehmensentscheidungen abzustimmen und sich mit der Unternehmensführung auszutauschen.

Anzeige

Rio Tinto-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rio Tinto-Analyse vom 21. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Rio Tinto-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rio Tinto-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rio Tinto: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...