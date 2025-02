Die UBS bleibt optimistisch für den Luxussektor, sieht aber selektives Investieren als entscheidend an. Diese starken Marken mit Preissetzungsmacht und nachhaltigem Kundenstamm dürften langfristig profitieren.Die Berichtssaison für das vierte Quartal brachte eine positive Wende im organischen Umsatzwachstum, das sich auf breiter Front beschleunigte. Besonders robuste Konsumausgaben in den USA sowie eine leichte Erholung in China nach einem schwachen dritten Quartal trieben diesen Trend an. Das organische Umsatzwachstum stieg im Durchschnitt auf vier Prozent nach zuvor einem Prozent. Trotz stark variierender Unternehmensergebnisse - von einem Plus von 18 Prozent bei Richemont bis zu einem …