Zürich - Asmallworld hat Zain Richardson ab März 2025 zum neuen CEO ernannt. Richardson folgt auf Jan Luescher, der kurz vor Weihnachten angekündigt hatte, sein Amt per Ende April 2025 abzugeben. Wie das soziale Netzwerk für Reiche am Freitag mitteilte, war Richardson zuvor Marketing- und Kunden-Chef bei Aero, einer in Kalifornien ansässigen Luxus-Fluggesellschaft. Davor habe er verschiedene Führungspositionen bei den Hotelketten Marriott International, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...