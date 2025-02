FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax unternimmt zum Ende einer turbulenten Woche einen weiteren Stabilisierungsversuch. Eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Freitag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,2 Prozent auf 22.366 Punkte. Auf Wochensicht droht dem deutschen Leitindex nach dem jüngsten Höhenflug indes ein leichter Kursrückgang. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitag ebenfalls knapp im Plus erwartet.

Am Mittwochmorgen hatte der Dax seine monatelange Rekordjagd noch mit einem Höchststand von gut 22.935 Punkten gekrönt. Nach 15 Prozent Plus im laufenden Jahr und einem bereits sehr starken Vorjahr setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein. Die Stabilisierung am Vortag gelang noch nicht: Nach zeitweisen Kursaufschlägen rutschte das Börsenbarometer ins Minus und schloss unter seinem Vortagstief.

"Inflations- und Zinssorgen sowie geopolitische Unwägbarkeiten verunsichern die Marktteilnehmer, ebenso wie die Erkenntnis, dass der Dax nach der Rekordjagd der letzten Wochen ein erhebliches Korrekturpotenzial besitzt", heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. "Noch aber ist es verfrüht, den Aufwärtstrend als beendet zu bezeichnen."

Die Bundestagswahl am Sonntag dürfte nach Einschätzung der Dekabank zumindest kurzfristig die Aktienkurse beeinflussen. Es könnte zunächst wegen der hohen Erwartungshaltung der Märkte zu Enttäuschungen kommen, denn die Regierungsbildung dürfte "einen längeren Zeitraum" in Anspruch nehmen und "die Ungeduld der Märkte auf die Probe stellen". In Umfragen führt die CDU/CSU das Feld zwar weiter klar an. Es würde aber weder mit der SPD noch mit den Grünen für eine Mehrheit reichen.

Am deutschen Aktienmarkt gab es am Freitag zunächst kaum Unternehmensnachrichten. Die Deutsche Beteiligungs AG hatte am Vorabend angekündigt, nur wenige Tage nach dem Ende des letzten Aktienrückkaufprogramms ein neues zu starten. Binnen eines Jahres will das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen dafür bis zu 20 Millionen Euro ausgeben. Maximal sollen 800.000 eigene Aktien erworben werden, was rund 4,25 Prozent des Grundkapitals entspreche. Vorbörslich legten die Titel zu.

Derweil strich das US-Analysehaus Jefferies seine Kaufempfehlung für Airbus und senkte das Kursziel von 190 auf 180 Euro. Expertin Chloe Lemarie rät den Anlegern nach dem soliden Quartalsbericht, auf eine anziehende Produktionsdynamik des Flugzeugbauers zu warten. Denn davon werde die Stimmung in den kommenden Quartalen abhängen. Die Aktien steuern auf weitere Verluste zu./gl/jha/

