USU als "Leader" im aktuellen Analysten-Report für Software Asset Management Lösungen anerkannt



21.02.2025 / 08:52 CET/CEST







Möglingen, 21. Februar 2025 USU ist vom amerikanischen Analystenhaus Forrester Research als einer der führenden Anbieter von Software Asset Management (SAM)-Lösungen ausgezeichnet worden. Im aktuellen Report "The Forrester Wave: Software Asset Management Solutions, Q1 2025"-Report wurde USU als "Leader" eingestuft. Der Report bewertet die Stärken und Strategien der weltweit wichtigsten 9 Anbieter und hebt insbesondere die Innovationskraft und strategische Ausrichtung von USU hervor. Der vollständige Forrester-Report ist auf Anfrage kostenfrei verfügbar.

Forrester-Empfehlungen bei der Auswahl einer SAM-Lösung Forrester empfiehlt, "SAM-Anbieter mit folgenden Fähigkeiten zu priorisieren: KI-/ML-gestütztes Vertrags- und Lizenzmanagement

SaaS-Management mit erweiterten FinOps-Fähigkeiten

Unterstützung des gesamten Software-Lifecycle-Managements." Im Anbieterprofil zu USU heißt es u.a.: "USU… hat sich von einer reinen SAM-Lösung zu einer umfassenden IT Asset Management (ITAM)-Plattform entwickelt, die Transparenz und Optimierung für Hardware Asset Management (HAM), Software Asset Management (SAM) und Software-as-a-Service (SaaS) bietet. Mit Thoma Bravo als Hauptinvestor legt USU besonderen Fokus auf Innovationen in den Bereichen ITAM und SAM."

Strategische Ausrichtung von USU Zur Strategie betont Forrester: "USUs übergeordnete Vision ist es, ein hybrides IT-Management für Unternehmen zu ermöglichen, das ein starkes ITAM/SAM bietet und die breitere Struktur von ITSM und ESM ergänzt. USU erweitert sein Angebot auf ein umfassendes SaaS-Management und deckt FinOps vollständig ab. Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine zentrale Rolle in der Innovation und verbessert sowohl nutzerorientierte Funktionen wie SAM-Chatbots und Wissenswerkzeuge als auch Backend-Prozesse wie die Erkennung von EULA- und SaaS-Lizenzen."

Aktuelles Angebot und Stärken der USU-Lösung Das aktuelle SAM-Angebot beschreiben die US-Analysten folgendermaßen: "USU unterstützt sowohl agentenbasierte als auch agentenlose Erkennung und bezieht Nutzungsdaten direkt aus Quellen wie Microsoft 365. Der anpassbare Normalisierungsprozess verfolgt Assets sowohl On-Premises als auch in der Cloud, während Produktnutzungsrechte die Nachverfolgung von Lizenzberechtigungen erleichtern. Finanzfunktionen wie Cashflow-Management, Abschreibung und Kostenallokation ermöglichen eine vollständige Übersicht über Softwareausgaben. USU identifiziert Optimierungsmöglichkeiten bei Lizenzen sowohl während der Beschaffung als auch im laufenden Betrieb."

USU-CEO: Bestätigung der strategischen Ausrichtung "Diese Auszeichnung bestätigt unsere Strategie, Software Asset Management in ein umfassendes IT Asset Management zu integrieren", sagt Dr. Benjamin Strehl, CEO der USU GmbH. "Mit innovativen KI- und FinOps-Technologien helfen wir Unternehmen, ihre Softwarekosten effizient zu steuern." Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. Disclaimer Forrester unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen und rät niemandem, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in diesen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Ressourcen. Die Meinungen spiegeln die damalige Einschätzung wider und können sich ändern. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier .

USU GmbH Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern. USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises Data Center zu Cloud-basierten Services und Hardware Assets. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices. Weitere Informationen: https://www.usu.com

Medienkontakt USU GmbH

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com



