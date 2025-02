München (ots) -- Reise in die Vergangenheit - die 90er Jahre Hits kommen zurück- Bastiaan Ragas von der Boyband "Caught in the Act" gewährt einen persönlichen Einblick in sein Zuhause- Am 8. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab dem 1. März 2025 im Premium-Bereich auf RTL+Hits wie "What is Love", "Coco Jamboo" und "Hyper Hyper" sind unvergessen und bringen die 90er-Vibes bis heute auf die Tanzflächen. Die unbeschwerte Energie dieses Jahrzehnts begeistert noch immer - und zieht auch neue Generationen in ihren Bann. Auch die Boyband "Caught in the Act" hatte in dieser Zeit unzählige Hits. Bastiaan Ragas, "Caught in the Act"-Leadsänger spricht über seine Zeit als Superstar und Mädchenschwarm und gibt Einblick in sein Privatleben. Die Musik-Doku "Pop Giganten - Back to the 90s!" läuft am 8. März 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI."What is Love" - jeder kennt diesen Song oder hat ihn zumindest einmal im Radio gehört. Über 30 Jahre ist dieser Hit alt. Er wurde 1993 veröffentlicht und hat den Sprung von Deutschland bis in die US-Charts geschafft. Bis heute laufen die Songs der 90er Jahre rauf und runter. Künstler wie Scooter, DJ Bobo, Scooter, Mr. President und Haddaway schafften damals den Aufstieg zu großen Stars. Sie spiegeln mit ihren Songs das Lebensgefühl der Menschen wider: Tanzen und Mitsingen war ein Muss. Bis heute sind sie unvergessen und prägen maßgeblich eine ganze Generation und darüber hinaus.Einen privaten Einblick in sein aktuelles und früheres Rockstar-Leben gewährt Bastiaan Ragas. In den 90er Jahren war er Mitglied der Boyband "Caught in the Act" und veröffentlichte Welthits wie "Love is Everywhere". Früher war er ein echter Mädchenschwarm und füllte die Cover der BRAVOs. Heute ist es ruhiger um ihn geworden. Dennoch ist er seiner Leidenschaft treu geblieben: Er ist Autor, Musicaldarsteller und Schauspieler. Wie hat er seinen Weg zum Ruhm empfunden?Die Musikexperten Alex Gernandt, Ex-BRAVO-Chefredakteur, und Anastasia Zampounidis, Ex-MTV-Moderatorin, unterstützen die Sendung mit ihrem 90er Jahre Wissen. Sie erzählen persönliche Anekdoten und reisen zurück in die ikonische Musikzeit, die ganz im Zeichen von Unbeschwertheit, Buffalos, Tamagotchis und Tribal-Tattoos steht."Pop Giganten - Back to the 90s!" läuft am 8. März 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Maxi Media GmbH produziert. Preview der Sendung sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Pop Giganten":Herausragende Stars, musikalische Trends und Songs, die die Welt bewegen - die RTLZWEI Musik-Doku-Reihe "Pop Giganten" blickt hinter die Kulissen von spannenden Phänomenen der Musikgeschichte.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5975813