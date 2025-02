ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund des starken zweiten Halbjahres und eines optimistischen Ausblicks auf das Jahr 2025 erhöhte Analyst Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie weiter seine bereits über dem Konsens liegenden Schätzungen für das operative Ergebnis in den Jahren 2025 und 2026. Dazu bei trage eine fortschreitende Margenverbesserung./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 19:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 19:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972