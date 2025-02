Die Deutsche Rohstoff hält einen Anteil von 11,3 % an Almonty Industries. Almonty hat eine strategische Position in der Wolframindustrie und wird mit der Erschließung der Sangdong-Mine in Südkorea voraussichtlich zu einem Schlüsselspieler außerhalb Chinas werden. Chinas Exportkontrollen und die US-Beschränkungen für Wolfram aus "feindlichen" Ländern haben Almonty zu einem wichtigen Lieferanten von konfliktfreiem Wolfram für westliche Partner gemacht. Dies hat dazu geführt, dass sich der Aktienkurs von Almonty seit Mitte Januar mehr als verdoppelt hat und der Wert der Beteiligung der Deutschen Rohstoff auf 42 Mio. EUR gestiegen ist. Darüber hinaus sind die Öl- und Gasreserven der Deutsche Rohstoff erheblich gestiegen, wobei die sicheren, bereits produzierenden Reserven im Jahresvergleich um über 30% auf 25 Mio. BOE zugenommen haben. Der diskontierte Cashflow (DCF) dieser Reserven allein übersteigt den Unternehmenswert der Deutsche Rohstoff um 40%, und unter Einbeziehung der sicheren und wahrscheinlichen Reserven übersteigt der DCF den aktuellen Unternehmenswert um mehr als 80%. Diese Faktoren führen zusammen mit dem höheren Wert von Almonty zu einem neuen Kursziel von EUR 53,00 (alt: EUR 50,40). Die Deutsche Rohstoff ist ein überzeugendes Value Play, das mit einem deutlichen Abschlag zu seinen Reserven und seiner Peer Group gehandelt wird. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG