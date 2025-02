"Der Aktionärsbrief"

Heute hat der Schweizer Hersteller von Bauchemikalien detaillierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und dabei Rekordergebnisse präsentiert. Der Umsatz um 4,7% auf 11,76 Mrd. CHF gestiegen, was auf wechselkursbereinigter Basis einem Wachstum von 7,4% entspricht. Das EBITDA erhöhte sich um 11% auf 2,27 Mrd. CHF, während die EBITDA-Marge von 18,2 % auf 19,3% anstieg. Der Nettogewinn verzeichnete einen Zuwachs von 17,4% und erreichte mit 1,25 Mrd. CHF ein Rekordniveau. Die Zahlen übertrafen die Markterwartungen.Analysten kommentierten die Zahlen positiv. Vontobel beispielsweise hob den überproportionalen Anstieg der Rentabilität hervor. Dank des niedrigen Zinsniveaus und weiterer Produktinnovationen seien die Aussichten für 2025 positiv. Auch weitere Dividendenerhöhungen und Marktanteilsgewinne kamen gut an. Vontobel bestätige ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 275 CHF. Auch die Zürcher Kantonalbank stuft Sika mit "Übergewichten" ein.Ein wesentlicher Faktor für das gemeldete Wachstum war die Integration der im Mai 2023 übernommenen MBCC Group, dem ehemaligen Bauchemie-Geschäft von BASF. Allein diese Akquisition trug mit 2,1 Mrd. CHF zum Umsatzanstieg bei und stärkte Sikas Position als Marktführer in der Bauchemie-Branche.Für das Jahr 2025 prognostiziert Sika ein wechselkursbereinigtes Umsatzwachstum von 3% bis 6% und erwartet eine überproportionale Steigerung des EBITDA sowie eine Erhöhung der EBITDA-Marge auf 19,5% bis 19,8%. Diese positiven Aussichten basieren auf der erfolgreichen Integration von MBCC, kontinuierlichen Produktinnovationen und einer starken Marktposition.Die Veröffentlichung der detaillierten und endgültigen 2024er-Geschäftszahlen führte zu einem positiven Impuls für die Sika-Aktie, die heute im frühen Handel um über 3% zulegte. Im weiteren Handelsverlauf rutschte der Kursgewinn dann aber auf nur noch rund 1 % zusammen. Dennoch hat sich die charttechnische Verfassung der Aktie mittlerweile verbessert. Der seit Oktober anhaltende Abwärtstrend wurde inzwischen nach oben durchbrochen, nachdem der Kurs um den Jahreswechsel herum bei rund 210/212 CHF einen Boden gebildet hatte. Innerhalb des Mitte Januar etablierten Aufwärtstrends korrigiert der Kurs nun. Die untere Begrenzungslinie dieses neuen Aufwärtstrends verläuft bei ca. 233/235 CHF. Spätestens dort sollte die kurzfristige Korrektur Halt machen. Bewertungsmäßig wird die Luft nach oben allerdings langsam dünner, liegt das KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für 2025 doch bereits bei recht ambitionierten 28.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.