Die vorläufigen Ergebnisse der Pyramid AG für das Geschäftsjahr 24 liegen leicht unter der Prognose, aber 5-6% über den EBITDA-Schätzungen von mwb research. Die konsolidierten Umsatzerlöse beliefen sich auf EUR 68,6 Mio., ein Rückgang von 9,7% gegenüber dem Vorjahr, und verfehlten damit die Prognose von EUR 70-73 Mio. aufgrund der ausbleibenden wirtschaftlichen Erholung. Die Kerngeschäfte Akhet und Polytouch wuchsen um 5-7% im Jahresvergleich, was die Stärke des Portfolios unterstreicht. Das Segment Faytech hingegen verzeichnete einen Rückgang von 35% im Jahresvergleich und litt unter dem Verlust eines großen nordamerikanischen Kunden. Das vorläufige EBITDA betrug 3,6 Mio. EUR, ein Drittel weniger als im Vorjahr, und die EBITDA-Marge fiel auf 5,2 %. Trotz der Herausforderungen zeigte sich CFO Christian Damjakob für das 1Q25 vorsichtig optimistisch. Positiv zu vermerken ist, dass Pyramid auch in diesen schwierigen Märkten weiterhin positive Cashflows erwirtschaftet. mwb research bleibt jedoch vorsichtig, was den Zeitrahmen für den Turnaround betrifft, und passt daher seine Schätzungen leicht an, was zu einem neuen Kursziel von EUR 1,50 (zuvor EUR 1,60) führt. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 100%. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG