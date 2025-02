Die Rheinmetall-Aktie konnte in dieser Woche kräftig zulegen - dabei ging es am 17.02.2025 um 12,7% nach oben und am 19.02.2025 klettere die Aktie erneut auf ein neues Allzeithoch bei 946,00 Euro. Aktuell kämpft die Rheinmetall-Aktie mit der Kursmarke von 900 Euro. In der Drei-Monats-Betrachtung beträgt der Kursgewinn 47% und in der Drei-Jahres-Sicht sogar satte 848%. Das könnte...

