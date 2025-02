BB Biotech erzielte 2024 einen Reingewinn von 76 Millionen Schweizer Franken, nach einem Vorjahresverlust von 207 Millionen Schweizer Franken. Die Gesamtrendite der BB Biotech Aktie lag bei minus 13,5 Prozent in Schweizer Franken und minus 14,1 Prozent in Euro. Der Innere Wert (NAV) stieg um 3,0 Prozent in Schweizer Franken und 1,7 Prozent in ...

