DJ CE Capital gibt Thyssenkrupp bei HKM einen Korb

DOW JONES--Thyssenkrupp Steel hat beim geplanten Verkauf der Beteiligung am Duisburger Stahlhersteller Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) einen Rückschlag erlitten. Der Investor CE Capital Partners ist abgesprungen, wie die Tochtergesellschaft des Ruhrkonzerns bestätigte. "Wir bedauern diese Entwicklung außerordentlich", heißt es in einer Mitteilung. Man bleibe aber gesprächsbereit und auch offen für weitere Kaufinteressenten. "Es war und ist unser vorrangiges Ziel, die Unternehmensanteile an der HKM zu verkaufen, um dem Unternehmen und seinen Beschäftigten eine Zukunftsperspektive zu geben."

Thyssenkrupp will seine Stahlkapazitäten deutlich reduzieren und hat deshalb seinen Anteil an HKM mit rund 3.000 Mitarbeitern zum Verkauf gestellt. Sollte dies nicht gelingen, würde HKM geschlossen, hatte Thyssenkrupp-CEO Miguel Lopez im August erklärt.

"Wir werden nun zeitnah mit unseren Mitgesellschaftern die Situation nach Abbruch der Gespräche durch CE Capital Partners bewerten", heißt es in der aktuellen Mitteilung der Stahltochter. CE Capital Partners war nicht sofort für eine Stellungnahme erreichbar.

February 21, 2025 06:03 ET (11:03 GMT)

