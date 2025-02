JOHANNESBURG, 21. Februar 2025: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - freut sich, die Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Halbjahr und den geprüften verkürzten Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr bekannt zu geben.

WESENTLICHE MERKMALE FÜR DIE SECHS MONATE UND DAS JAHR ZUM 31. DEZEMBER 2024

- Sicherheit verbessert sich weiter: SIFR und TRIFR der Gruppe auf dem niedrigsten Stand seit 2013

- Umsatz für H2 2024 in Höhe von 56,9 Mrd. R (3,2 Mrd. US$), 7% höher als für H2 2023

- Umstrukturierung und Schließung von Verlustbetrieben verbessern die Rentabilität. Initiativen zur Kapitalbildung sichern die Bilanz der Gruppe

- Nettoverschuldung: bereinigtes EBITDA1 von 1,79x am 31. Dezember 2024 reduziert sich auf pro forma 1,08x, nach Erlös aus Stream-Finanzierung

- Bereinigtes EBITDA der Gruppe in Höhe von 6,4 Mrd. R (360 Mio. US$) für den dritten 6-Monats-Zeitraum in Folge stabil

- SA Gold - Hebelwirkung des höheren Goldpreises führte zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA¹ um 216 % auf R3,6 Mrd. (206 Mio. US$) in H2 2024

- SA PGM - Anstieg der Betriebskosten um 6 % auf R23.608/4Eoz (1.317 US$/4Eoz) im Einklang mit der Inflation. AISC4 stiegen um 10% aufgrund höherer Investitionen für H2 2024

- US PGM - gleichbleibende Produktion und Senkung der AISC um 27% auf 1.367 US$/2Eoz für 2024, geliefert gemäß Umstrukturierungsplan für Q4 2024

- Ende 2024 aufgrund der anhaltend niedrigen Preise weiter umstrukturiert

- Die Vorteile von S45x für das Jahr 2025 könnten die Rentabilität von US-PGM- und US-PGM-Recyclingbetrieben um insgesamt 60 Millionen US-Dollar (1,1 Milliarden Rand) steigern.

- US-Recyclingaktivitäten (US PGM und Reldan) tragen 32 Millionen US-Dollar (594 Millionen Rand) zum bereinigten EBITDA der Gruppe für 2024 bei

- Australische Region - bereinigter EBITDA-Beitrag des Century-Betriebs von 34 Mio. US$ (641 Mio. R) für das Jahr

- Transaktion mit Glencore Merafe Venture steigert den Wert der SA PGM-Chromproduktion erheblich

WICHTIGE STATISTIKEN - GRUPPE

US-Dollar SA-Rand Jahr beendet Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Jahr beendet Dezember 2023 Dezember 2024 Dezember 2023 Juni 2024 Dezember 2024 SCHLÜSSELSTATISTIK Dezember 2024 Juni 2024 Dezember 2023 Dezember 2024 Dezember 2023 GRUPPE (2,051) (398) (2,458) (390) (8) US$m Unverwässertes Ergebnis Rm 38 (7,335) (45,195) (7,297) (37,772) 97 99 (227) 15 85 US$m Hauptergebnis Rm 1,543 274 (4,107) 1,817 1,784 1,116 715 340 355 360 US$m Bereinigtes EBITDA1,14 Rm 6,440 6,648 6,409 13,088 20,556 (2,032) (311) (2,459) (372) 61 US$m (Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum Rm 1,291 (7,001) (45,216) (5,710) (37,430) 18.42 18.32 18.62 18.72 17.92 R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses

SCHLÜSSELSTATISTIKEN NACH REGIONEN

US-Dollar SA-Rand Jahr beendet Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Jahr beendet Dezember 2023 Dezember 2024 Dezember 2023 Juni 2024 Dezember 2024 SCHLÜSSELSTATISTIK Dezember 2024 Juni 2024 Dezember 2023 Dezember 2024 Dezember 2023 AMERIKA-REGION US-PGM-Untertagebetriebe 427,272 425,842 221,759 238,139 187,703 oz 2E PGM-Produktion2,3 kg 5,838 7,407 6,897 13,245 13,290 1,243 988 1,124 977 1,001 US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz 17,942 18,289 20,928 18,097 22,890 35 (9) (18) 27 (36) US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm (599) 488 (266) (111) 710 1,872 1,367 1,992 1,343 1,390 US$/2Eoz Dauerhafte Gesamtkosten4,14 R/2Eoz 24,912 25,149 37,090 25,042 34,465 US-PGM-Recycling 310,314 316,470 147,862 154,938 161,532 oz 3E PGM-Recycling2,3 kg 5,024 4,819 4,599 9,843 9,652 2,334 1,266 1,939 1,252 1,279 US$/3Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/3Eoz 22,922 23,437 36,105 23,189 42,981 33 17 13 8 9 US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm 179 147 236 326 607 US Reldan-Geschäfte5 - 15 - - 15 US$m Bereinigtes EBITDA15 Rm 262 6 - 268 -

SCHLÜSSELSTATISTIKEN NACH REGIONEN

US-Dollar SA-Rand Jahr beendet Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Jahr beendet Dezember 2023 Dezember 2024 Dezember 2023 Juni 2024 Dezember 2024 SCHLÜSSELSTATISTIK Dezember 2024 Juni 2024 Dezember 2023 Dezember 2024 Dezember 2023 REGION SÜDAFRIKA (SA) PGM-Operationen 1,672,927 1,738,946 873,745 828,460 910,486 oz 4E PGM-Produktion3,6,7 kg 28,319 25,768 27,177 54,087 52,034 1,574 1,322 1,304 1,309 1,333 US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz 23,892 24,499 24,276 24,213 28,979 958 407 309 255 152 US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm 2,633 4,766 5,826 7,399 17,620 1,089 1,198 1,094 1,150 1,245 US$/4Eoz Dauerhafte Gesamtkosten4,14 R/4Eoz 22,317 21,533 20,363 21,948 20,054 Goldgeschäfte 810,584 704,583 393,847 344,109 360,474 oz Produziertes Gold kg 11,212 10,703 12,250 21,915 25,212 1,936 2,378 1,955 2,205 2,560 US$/oz Durchschnittlicher Goldpreis R/kg 1,474,973 1,327,000 1,170,362 1,400,468 1,146,093 193 323 63 117 206 US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm 3,631 2,201 1,148 5,832 3,523 1,904 2,126 2,008 2,078 2,175 US$/oz Dauerhafte Gesamtkosten4,14 R/kg 1,253,083 1,250,647 1,202,225 1,251,810 1,127,138 EUROPÄISCHE REGION Nickelraffinerie Sandouville 7,125 7,705 3,632 4,270 3,435 tNi Nickelproduktion8 tNi 3,435 4,270 3,632 7,705 7,125 23,955 19,701 21,075 20,309 18,681 US$/tNi Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent9 R/tNi 334,755 380,190 392,420 360,855 441,138 (72) (41) (37) (15) (26) US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm (443) (280) (701) (723) (1,328) 35,474 24,548 33,492 23,684 25,616 US$/tNi Nickeläquivalente nachhaltige Kosten10,14 R/tNi 459,031 443,366 623,615 449,644 653,246 AUSTRALISCHE REGION Zinkrückgewinnungsoperation Century11 76 82 51 42 40 ktZn Produziertes Zinkmetall (zahlbar)12 ktZn 40 42 51 82 76 1,728 2,678 1,766 2,366 2,898 US$/tZn Durchschnittlicher Äquivalentpreis für Zinkkonzentrat13 R/tZn 51,931 44,297 32,878 49,046 31,815 (15) 34 13 (19) 53 US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm 992 (351) 217 641 (285) 1,975 2,317 1,759 2,228 2,413 US$/tZn Dauerhafte Gesamtkosten4,14 R/tZn 43,244 41,710 32,746 42,446 36,361

1 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Kreditvereinbarungsformel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sollte zusätzlich zu anderen Maßstäben für die finanzielle Leistung und Liquidität und nicht als Ersatz für diese betrachtet werden. Eine Überleitung des Gewinns/(Verlusts) vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie in Anmerkung 11.1 des verkürzten Konzernabschlusses.

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den ausgewiesenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht berücksichtigt ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden.

3 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)

4 Siehe Abschnitt "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks" für die Definition der All-in Sustaining Cost (AISC). Die SA PGM All-in sustaining cost schließt die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus.

5 Die Übernahme der Reldan Group of Companies (Reldan) wurde am 15. März 2024 abgeschlossen. Alle wesentlichen Merkmale der US-amerikanischen Reldan-Aktivitäten werden getrennt von den US-PGM-Untertagebetrieben und dem US-PGM-Recycling ausgewiesen.

6 Die SA PGM Produktion schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Eine Überleitung der Produktion einschließlich der PoC von Dritten finden Sie in den Abschnitten "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe in SA insgesamt und Marikana".

7 Wie bereits angekündigt, hat Sibanye Rustenburg Platinum Mines Limited eine Pool- und Aktienvereinbarung zum Erwerb der 50%igen Beteiligung von Rustenburg Platinum Mines Limited an Kroondal getroffen. Die Akquisition wurde am 1. November 2023 wirksam, nachdem alle aufschiebenden Bedingungen entweder erfüllt oder aufgehoben worden waren, so dass ab dem 1. November 2023 der SA PGM-Betrieb 100% Kroondal umfasst.

8 Bei der Nickelproduktion in der Raffinerie Sandouville handelt es sich hauptsächlich um Nickelmetall und Nickelsalze, die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden.

9 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.

10 Siehe Abschnitt "Wesentliche Merkmale und Kostenrichtwerte" der Nickelraffinerie Sandouville für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibung zu den Nickeläquivalenten der Betriebskosten

11 Der Century-Betrieb für die Rückführung von Zinkabfällen ist ein führender Betrieb für Abraummanagement und -sanierung in Queensland, Australien. Der Century-Betrieb wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.

12 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns

13 Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall.

14 Das bereinigte EBITDA, die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) und die nickeläquivalenten nachhaltigen Kosten sind keine Leistungskennzahlen gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellten Finanzkennzahlen betrachtet werden. Siehe "Non-IFRS-Kennzahlen" in der Broschüre zu den Betriebs- und Finanzergebnissen für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr für weitere Informationen zu den von Sibanye-Stillwater präsentierten Non-IFRS-Kennzahlen.

ERKLÄRUNG VON NEAL FRONEMAN, GESCHÄFTSFÜHRER VON SIBANYE-STILLWATER

Unsere strategische Diversifizierung und unsere proaktiven Maßnahmen als Reaktion auf viele der Kräfte, die derzeit den globalen Wandel vorantreiben, haben dafür gesorgt, dass die Gruppe gut positioniert ist, um eine längere Phase niedriger Preise zu überstehen und von sich bietenden Chancen zu profitieren. Das wirtschaftliche Umfeld könnte noch einige Zeit herausfordernd bleiben, und dementsprechend konzentrieren wir uns weiterhin auf das strategisch Wesentliche: die Optimierung der Geschäftstätigkeit im Hinblick auf Rentabilität und Nachhaltigkeit und den Schutz der Bilanz der Gruppe, um unsere finanzielle Gesundheit zu sichern.

Die in den letzten 18 Monaten durchgeführten betrieblichen Umstrukturierungen haben für eine größere betriebliche Stabilität gesorgt und insgesamt die Rentabilität der Gruppe verbessert, wobei die südafrikanischen PGM-Betriebe bis 2024 rentabel sein werden, die südafrikanischen Goldbetriebe vom steigenden Goldpreis profitieren und die Century-Betriebe in Australien sowie die Recyclingbetriebe in der US-Region alle einen positiven Beitrag zur Gruppe leisten. Die Umstrukturierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe im vierten Quartal 2024 und die laufende Umstrukturierung in Sandouville werden voraussichtlich die Verluste aus diesen Betrieben im Jahr 2025 verringern und die Gewinnaussichten der Gruppe weiter verbessern.

SICHERHEIT

Erfreulich ist die kontinuierliche Verbesserung der meisten Sicherheitsstatistiken und der Risikominderung der Gruppe. Die Häufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) und die Gesamthäufigkeitsrate meldepflichtiger Verletzungen (TRIFR) der Gruppe gingen im Jahresvergleich um 15 % bzw. 17 % zurück, wobei die SIFR mit 2,21 (Vorfälle pro Million Arbeitsstunden) und die TRIFR mit 4,36 die niedrigsten Werte seit 2013 erreichten. SIFR und TRIFR sind in den letzten drei Jahren um 16 % bzw. 15 % pro Jahr zurückgegangen, was einen anhaltenden Trend zur Verbesserung der Sicherheit in aufeinanderfolgenden Jahren belegt. Obwohl wir seit dem zweiten Halbjahr 2022 auch einen stetigen Rückgang der gemeldeten schwerwiegenden Zwischenfälle (HPI) beobachten konnten, wobei die FIFR um 34 % gegenüber dem Dreijahresdurchschnitt der FIFR zurückging, ist der Verlust von acht Kollegen im Jahr 2024 (11 im ersten Halbjahr 2023) tragisch und inakzeptabel. Unser Engagement für die Verhinderung tödlicher Unfälle durch unsere Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle bleibt auch 2025 unsere oberste Priorität. Im Namen der Geschäftsleitung und des Vorstands von Sibanye-Stillwater möchten wir unser tiefes Bedauern ausdrücken und den Familien und Freunden unserer verstorbenen Kollegen unser aufrichtiges Beileid aussprechen.

STRATEGISCHE UMSETZUNG - ANGEMESSEN UND RELEVANT

Proaktive Umstrukturierung und strategische Positionierung

Die strategische Bedeutung des diversifizierten Metallportfolios der Gruppe wurde erneut durch den signifikanten Anstieg des finanziellen Beitrags der SA-Goldminen zur Gruppe unterstrichen. Diese ausgereiften Minen lieferten, unterstützt durch den Rückenwind eines starken Goldpreises, wesentlich bessere Finanzergebnisse für 2024, während einer herausfordernden Periode für die meisten unserer anderen Metalle, die stärker an den industriellen Wirtschaftszyklen ausgerichtet sind.

Aufgrund einer weitgehend verbesserten Betriebsleistung im zweiten Halbjahr 2024 und eines Anstiegs des durchschnittlichen Rand-Goldpreises um 26 % im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023 stieg das bereinigte EBITDA aus dem Goldgeschäft in Südafrika im zweiten Halbjahr 2024 um 2,5 Mrd. Rand auf 3,6 Mrd. Rand, was 1,0 Mrd. Rand bzw. 38 % höher war als das bereinigte EBITDA aus dem PGM-Geschäft in Südafrika im zweiten Halbjahr 2024 und 56 % des bereinigten EBITDA der Gruppe in diesem Zeitraum ausmachte.

Dies war der erste 6-Monats-Zeitraum seit 2017, in dem das bereinigte EBITDA aus dem SA-Goldgeschäft den Beitrag des SA-PGM-Geschäfts übertraf, und stellt eine bemerkenswerte Wende gegenüber den Vorjahren dar, in denen das SA-PGM- und das US-PGM-Geschäft 80-90 % des Konzernergebnisses ausmachten und den Konzern in einer Zeit unterstützten, in der das SA-Goldgeschäft erhebliche betriebliche Unterbrechungen erlebte.

Der deutliche Anstieg des Gewinns aus dem Goldgeschäft in Südafrika und die Umstrukturierung der Konzernaktivitäten haben die Rentabilität des Konzerns insgesamt stabilisiert. Das bereinigte EBITDA der Gruppe in Höhe von 6,4 Mrd. R (360 Mio. USD) für das zweite Halbjahr 2024 entsprach dem bereinigten EBITDA von 6,4 Mrd. R (340 Mio. USD) für das zweite Halbjahr 2023 und markiert den dritten aufeinanderfolgenden Sechsmonatszeitraum mit einem konstanten bereinigten EBITDA der Gruppe.

Unsere strategischen Investitionen in Anlagen für die Kreislaufwirtschaft erweisen sich ebenfalls als wertvoll, wobei die US-amerikanischen PGM- und Reldan-Recyclingbetriebe über die Zyklen hinweg stabile Margen bieten und bis 2024 ein kombiniertes bereinigtes EBITDA von 32 Mio. USD (594 Mio. USD) für die Gruppe beisteuern. Unsere Wiederaufbereitungsanlagen an der Oberfläche trugen ebenfalls zur Rentabilität der Gruppe bei, wobei das bereinigte EBITDA des Wiederaufbereitungsbetriebs Century in der Region AUS im Jahr 2024 R641 Millionen (34 Millionen US$) und das bereinigte EBITDA von DRDGOLD im Jahr 2024 R2,5 Milliarden (139 Millionen U$) beträgt.

Die Auswirkungen der niedrigeren PGM-Preise und der Kosteninflation auf die Margen der südafrikanischen PGM-Betriebe wurden durch die Umstrukturierung und Schließung von Verlustbetrieben im ersten Halbjahr 2024 gemildert. Die Produktion der südafrikanischen PGM-Betriebe lag um 4 % höher als im Vorjahr, jedoch wurde die zusätzliche Produktion aus der Übernahme des 50 %igen Anteils von Anglo American Platinum an Kroondal durch die geringere Produktion des Betriebs in Rustenburg (nach dem Einsturz des Behälters und des Förderers am Siphumelele-Schacht) und des Betriebs in Kroondal (nach illegalen Arbeitskampfmaßnahmen) sowie durch die Umstrukturierung und Schließung von kostenintensiven und unrentablen Betrieben in den Betrieben in Marikana und Kroondal im ersten Halbjahr 2024 ausgeglichen. Die Betriebskosten wurden gut gemanagt und stiegen um 6 % auf R23.608/4Eoz (1.317 US$) für H2 2024, entsprechend der Inflation, wobei die AISC um 10 % auf R22.317/4Eoz (1.245 US$/4Eoz) stiegen, was auf das erhöhte Kapital in den Betrieben Rustenburg und Kroondal für Erweiterungs- und Chromprojekte zurückzuführen ist.

Aufgrund eines geringfügig niedrigeren durchschnittlichen 4E-Korbpreises von R23.892/4Eoz (US$1.333/4Eoz) und eines 10%igen Anstiegs der AISC sank das bereinigte EBITDA für H2 2024 im Vergleich zu H2 2023 um 55% auf R2,6 Mrd. (US$152 Mio.) bei niedrigeren Betriebsmargen. Der Wechsel von einer PoC- zu einer Toll-Verarbeitung durch den Betrieb Kroondal führte auch dazu, dass die Produktion ab dem 1. September 2024 (vier Monate) aufgrund des Aufbaus von Beständen in der Verarbeitungspipeline nicht verkauft wurde. Es wird erwartet, dass eine stabilere Produktionsleistung im Jahr 2025 den Kostenanstieg dämpfen und die Margen der SA PGM-Betriebe bewahren wird, wobei die neu unterzeichneten Glencore Merafe Venture Chrom-Vereinbarungen in Zukunft potenziell wertsteigernd wirken werden.

Der 2E-PGM-Korbpreis für die US-PGM-Betriebe liegt seit 2021 deutlich unter den AISC für die US-PGM-Betriebe, trotz der erfolgreichen Umstrukturierung der US-PGM-Betriebe im vierten Quartal 2023. Die abgebaute 2E-PGM-Produktion von 425.842 2Eoz für 2024 entsprach der von 2023 und die AISC sanken um 27 % auf 1.367 US$/2Eoz (R25.042/2Eoz). Der Rückgang des durchschnittlichen 2E-PGM-Korbpreises um 21 % von 1.243 US$/2Eoz für 2023 auf 988 US$/2Eoz für 2024 machte jedoch eine weitere Umstrukturierung erforderlich, um die laufenden Verluste auszugleichen.

Diese nächste Phase der Umstrukturierung, die im September 2024 angekündigt und im 4. Quartal 2024 abgeschlossen wurde, soll die Betriebskosten der US-amerikanischen PGM-Betriebe im Jahr 2025 um etwa 140 Mio. US$ und die Investitionsausgaben um 50 Mio. US$ (entsprechend der niedrigeren geplanten Produktionsrate) im Vergleich zu 2024 senken. Die Mine Stillwater West wurde in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt, wobei sich die Produktion auf die Minen East Boulder und Stillwater East mit geringerem Volumen und höheren Margen konzentriert.

Die Finanzlage der US-PGM- und US-Recyclingbetriebe könnte durch potenzielle Zahlungen in Höhe von 10 % der Betriebskosten, die sich aus Abschnitt 45X des Inflation Reduction Act (IRA) ergeben, erheblich verbessert werden. Die endgültigen Bestimmungen von Section 45X des IRA, die im vierten Quartal 2024 vom US-Finanzministerium veröffentlicht wurden, wurden dahingehend geändert, dass neben den Raffinierungskosten auch die Extraktions- und Verarbeitungskosten für eine 10 %ige Gutschrift für die Vorlaufproduktion in Frage kommen. Der Wechsel in der US-Regierung im Januar 2025 hat eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Section 45X-Vorschriften mit sich gebracht. Der anhaltende Ressourcennationalismus und die Notwendigkeit, lokale Lieferketten für viele Länder zu sichern, sind zwingende Argumente für eine fortgesetzte Unterstützung der lokalen Versorgung mit kritischen Mineralien für die USA.

Die potenzielle Steuergutschrift nach Section 45X für die US-PGM-Betriebe im Jahr 2025 wird auf 30 Mio. US$ (R547 Mio.) geschätzt (was einer Senkung der AISC um 110 US$/2Eoz entspricht), wobei die US-PGM-Recycling-Betriebe potenziell für eine weitere geschätzte Gutschrift von 30 Mio. US$ (R547 Mio.) im Jahr 2025 in Frage kommen, die zusammen (60 Mio. US$) die Rentabilität der US-PGM-Betriebe erheblich verbessern würden. Darüber hinaus sind die Vorschriften rückwirkend, wobei die Gutschriften für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 zusammen auf etwa 120 Mio. US$ (R2,2 Mrd.) und 90 Mio. US$ (R1,6 Mrd.) geschätzt werden.

Stärkung der Bilanz

Die Initiativen zur Stärkung der Bilanz, die im Februar 2024 angekündigt wurden, waren zum Jahresende weitgehend abgeschlossen. Im vierten Quartal 2024 wurde am 1. Dezember 2024 eine Vorauszahlung in Höhe von 50 Mio. US$ (905 Mio. R) für Chrom abgeschlossen. Lediglich die am 19. Dezember 2024 angekündigte 500-Millionen-USD-Stream-Finanzierung mit Franco Nevada steht noch aus, da die ausstehenden aufschiebenden Bedingungen noch nicht erfüllt sind.

Insgesamt haben die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Transaktionen der Konzernbilanz zusätzlichen Spielraum in Höhe von rund 36 Mrd. R (1,9 Mrd. USD) verschafft und die finanzielle Liquidität, Flexibilität und Optionalität des Konzerns erheblich verbessert. Das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und bereinigtem EBITDA des Konzerns lag Ende Dezember 2024 mit 1,79x deutlich unter dem Covenant-Niveau von 3,5x, und nach Bereinigung um die Stream-Erlöse in Höhe von 9 Mrd. R sinkt die Pro-forma-Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA auf 1,08x, was deutlich unter dem Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und bereinigtem EBITDA von 1,43x am Ende des ersten Halbjahres 2024 und in der Nähe des Komfortniveaus der Zyklusmitte von 1x liegt.

Der Liquiditätsspielraum der Gruppe in Höhe von R45,7 Mrd. (2,4 Mrd. US$) (bestehend aus Barmitteln in Höhe von R16 Mrd. (853 Mio. US$) und nicht in Anspruch genommenen Fazilitäten in Höhe von R29,7 Mrd. (1,6 Mrd. US$)) deckt die Fälligkeit der im November 2026 fälligen Anleihe in Höhe von R13 Mrd. (0,7 Mrd. US$) problemlos ab und reicht aus, um die Gruppe über einen längeren Zeitraum zu unterstützen. Der Liquiditätsspielraum wird durch die 500-Millionen-US$-Stream-Finanzierung weiter vergrößert.

In Anbetracht des derzeit unsicheren makroökonomischen Umfelds planen wir, den in der Präsentation der Ergebnisse für 2023 im Februar 2024 dargelegten vorsichtigen Ansatz beizubehalten, um den Anstieg der Nettoverschuldung proaktiv zu begrenzen, bis ein positiver Cashflow aus der Geschäftstätigkeit wiederhergestellt ist.

FINANZÜBERSICHT

Die Umstrukturierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe im vierten Quartal 2024 (Neupositionierung für niedrigere PGM-Preise durch Verschiebung des Produktionswachstums und Beibehaltung eines niedrigeren Produktionsniveaus zur Senkung der Kosten und des Kapitalbedarfs) führte erfolgreich zu einer stabilen abgebauten 2E-PGM-Produktion von 425.842 2Eoz für 2024 im Vergleich zu 2023, wobei die AISC um 27 % auf 1.367 US$/2Eoz (R25.042/2Eoz) sanken.

Die Gesamtbetriebskosten für 2024 gingen um 3 % auf 483 Mio. US$ (8,8 Mrd. R) zurück, wobei die Betriebskosten je Einheit mit 1.134 US$/2Eoz (20.775 R/2Eoz) um 3 % niedriger waren als im Vorjahr. AISC profitierte von geringeren Ausgaben für die Erschließung von Erzreserven (ORD) und für die Aufrechterhaltung des Kapitaleinsatzes gemäß dem reduzierten Produktionsplan , wobei die ORD um 50 % gegenüber dem Vorjahr auf 105 Mio. US$ (1,9 Mrd. R) und die Aufrechterhaltung des Kapitaleinsatzes um 72 % auf 33 Mio. US$ (611 Mio. R) sanken. Die Investitionsausgaben für das Projekt gingen um 62 % auf 16 Mio. US$ (291 Mio. R) für 2024 zurück, wobei sich die Ausgaben auf die Abraum- und Abfalllagerungseinrichtungen von East Boulder Stage 5 /6 beschränken.

Mit dem Inflation Reduction Act ("IRA") von 2022 wurde ein neues Steuergesetz, Section 45X, eingeführt, das unter anderem eine Produktionssteuergutschrift für die Herstellung von kritischen Mineralien in den USA ermöglicht. Nach den im Oktober 2024 erlassenen endgültigen Vorschriften kann das Unternehmen eine Produktionssteuergutschrift in Höhe von 10 % auf die Kosten im Zusammenhang mit der Herstellung von primären (abgebauten) und sekundären (recycelten) kritischen Mineralien beantragen. Nach dem ursprünglichen Entwurf der Verordnung waren wir der Ansicht, dass wir nicht für eine signifikante Gutschrift in Frage kommen, aber die überarbeiteten Vorschriften schließen die Kosten für den Abbau und die Erstverarbeitung sowie die Kosten für den Kauf von Recyclingmaterial ein, solange dieses Material noch nicht die endgültigen Reinheitsanforderungen erfüllt. Für den letzten Schritt der Anrechnung ist eine Zertifizierung durch den Vertragsraffineriebetreiber des Unternehmens erforderlich, die derzeit durchgeführt wird.

Die US-amerikanischen PGM-Betriebe gehen davon aus, dass sie für 2023 eine Gutschrift in Höhe von ca. 61 Mio. US$ (1,1 Mrd. R) für die Untertagebetriebe und für 2024 eine Gutschrift in Höhe von ca. 58 Mio. US$ (1,1 Mrd. R) beantragen werden, was dazu führt, dass die AISC für 2023 um 7 % auf 1.754 US$/2Eoz (32.297 R/2Eoz) und für 2024 um 11 % auf 1.231 US$/2Eoz (22.547 R/2Eoz) gesenkt werden. Diese Gutschriften werden voraussichtlich im Jahr 2026 oder 2027 bei der Veranlagung der Steuererklärungen eingehen. Die geschätzte Section 45X-Gutschrift für 2025 beläuft sich auf etwa 30 Mio. US$ (47 Mio. R5), was einer Senkung der AISC für 2025 um 110 US$/2Eoz entspricht.

Der weltweite Markt für das Recycling von Autokatalysatoren ist nach wie vor rückläufig, und es gibt keine sichtbaren Anzeichen für eine Erholung. Anhaltende makroökonomische Herausforderungen, einschließlich hoher Zinssätze, Inflationsdruck und erhöhter Preise für Gebraucht- und Neufahrzeuge, dämpfen weiterhin die Verbrauchernachfrage nach Neufahrzeugen. Infolgedessen bleiben ältere leichte Nutzfahrzeuge länger in Betrieb, wodurch sich die Abwrackfristen verlängern und die Verfügbarkeit gebrauchter Autokatalysatoren für das Recycling beeinträchtigt wird. Diese Faktoren wirkten sich auch im Jahr 2024 auf die Annahme- und Zuführungsraten für gebrauchte Autokatalysatoren aus. Die durchschnittliche Einspeisung von verbrauchtem Autokatalysator für 2024 stieg um 1 % auf 10,6 Tonnen pro Tag, was eine geringfügige Verbesserung gegenüber 10,5 Tonnen pro Tag für 2023 darstellt, aber immer noch deutlich unter den durchschnittlichen Einspeisungsraten von etwa 24 Tonnen in der Spitze im Jahr 2021 liegt. Die Gesamtmenge an eingespeisten PGM-Unzen für 2024 lag mit 316.470 3Eoz um 2 % höher als im Vorjahr.

Es wird davon ausgegangen, dass die US-PGM-Recyclingbetriebe auch für eine S45X-Gutschrift in Höhe von etwa 10 % der Betriebskosten in Frage kommen. Sobald uns die Vertragsbescheinigung unseres Vertragsraffinerieunternehmens vorliegt, erwarten wir, dass wir für das Jahr 2023 ca. 59 Mio. US$ (1,1 Mrd. Rand) und für das Jahr 2024 ca. 32 Mio. US$ (586 Mio. Rand) und für das Jahr 2025 ca. 30 Mio. US$ (547 Mio. Rand) beanspruchen können, was die Rentabilität des Recyclingbetriebs verbessert.

Seit der Übernahme im März 2024 hat Reldan solide Finanz- und Betriebsergebnisse erzielt und dabei insbesondere von höheren Goldmengen und -preisen im Vergleich zu 2023 profitiert und über 20 Millionen Pfund gemischten Schrott und Industrieabfälle verarbeitet. Durch die Erhöhung des Volumens an Industrieabfällen mit höherer Gewinnspanne und die Verringerung des Volumens an Elektronikabfällen mit niedrigerer Gewinnspanne konnte die Betriebsmarge für 2024 um 1 % gesteigert werden. Reldan verkaufte 107.680 Unzen Gold, 1,7 Mio. Unzen Silber, 15.292 Unzen Platin, 19.835 Unzen Palladium und 2,6 Mio. Pfund Kupfer und trug damit zu einem bereinigten EBITDA von 15 Mio. US-Dollar (268 Mio. Rand) im Jahr 2024 seit der Übernahme bei.

Die PGM-Betriebe in SA lieferten eine weitere konsistente operative Leistung mit einer PGM-Produktion von 1.835.410 4Eoz (einschließlich der zurechenbaren Produktion von Mimosa und dem Kauf von Konzentrat durch Dritte (PoC)) 4 % höher als im Jahr 2023 und innerhalb der Jahresprognose von 1,8 bis 1,9 Millionen 4Eoz für 2024. Die PGM-Produktion ohne PoC von Dritten für 2024 war mit 1.738.946 4Eoz um 4 % höher als für 2023. Der PoC für Dritte in Höhe von 96.464 4Eoz für 2024 entsprach dem des Jahres 2023, lag aber 20 % über der Prognose für 2024 (80.000 4Eoz).

Die strategische Bedeutung des diversifizierten Metallportfolios der Gruppe wird erneut durch den signifikanten Anstieg des finanziellen Beitrags der SA-Goldminen zur Gruppe belegt. Trotz signifikanter Umstrukturierungen lieferten diese reifen Minen, gestützt durch den Rückenwind eines starken Goldpreises in einer schwierigen Zeit für die meisten anderen Metalle, die stärker an den industriellen Wirtschaftszyklen ausgerichtet sind, wesentlich bessere Finanzergebnisse für 2024. Das bereinigte EBITDA der SA-Goldbetriebe stieg im Jahresvergleich um 66 % von R3,5 Mrd. (193 Mio. US$) für 2023 auf R5,8 Mrd. (323 Mio. US$) für 2024 (Verlust von R3 Mrd. im Jahr 2021). Der 66-prozentige Anstieg des bereinigten EBITDA aus unserem Goldgeschäft in Südafrika ist eine wichtige Stütze für die Gruppe und macht 45 % des bereinigten EBITDA der Gruppe für 2024 aus, im Vergleich zu 17 % im Jahr zuvor.

Die finanzielle und betriebliche Leistung der Nickelraffinerie Sandouville hat sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr verbessert, was auf geringere Kosten und eine höhere Stabilität und Zuverlässigkeit der Anlage zurückzuführen ist.

Die Bauarbeiten an der Keliber-Lithiumraffinerie in Kokkola, Finnland, sind gut vorangekommen. Die Hauptausrüstungsinstallationen werden derzeit abgeschlossen, und die Vorinbetriebnahme wird im ersten Quartal 2025 beginnen. Die Lithiumraffinerie wird voraussichtlich im 3. Quartal 2025 fertiggestellt sein, und die Kaltinbetriebnahme wird danach beginnen.

Der Century-Zinkabraumbetrieb (Century-Betrieb) produzierte 82 Kilotonnen (kt) zahlbares Zinkmetall für 2024 (76 kt für die 10 Monate im Jahr 2023) zu AISC von 2.317 US$/tZn (42.446 R/tZn) und lag damit unter der Prognose von 87 kt bis 100 kt zu Beginn des Jahres 2024, was auf schwerwiegende Unterbrechungen durch externe Faktoren zurückzuführen ist. Wie bereits erwähnt, wurde die Produktion im ersten Quartal 2024 durch schwere Regenfälle beeinträchtigt, die zu zahlreichen Produktionsunterbrechungen führten. Nach einer starken Produktionserholung im zweiten und dritten Quartal 2024 mit guter betrieblicher Konsistenz wurde die Produktion im vierten Quartal 2024 erneut stark durch einen regionalen Buschbrand beeinträchtigt, der am 9. Oktober 2024 auf die Mine übergriff und 23 km Poly-Rohrleitungen beschädigte, die für die Betriebstätigkeit unerlässlich sind. Nachdem die gesamte beschädigte Infrastruktur ersetzt worden war, wurde erst Anfang Dezember 2024 wieder ein normales Produktionsniveau erreicht.

Die Machbarkeitsstudie für Mt. Lyell (AACE Class 3 Estimate) wurde im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen. Eine positive Projektwirtschaftlichkeit deutete auf einen sofortigen Übergang zur nächsten Stufe der erforderlichen Studie (AACE Class 2 Estimate) hin, die in H2 2025 abgeschlossen werden soll.

STRATEGISCHE ÜBERPRÜFUNG

Die Konzentration der Gruppe auf das strategisch Wesentliche hat die Entwicklung mehrerer wertsteigernder Initiativen nicht verhindert.

Chrom-Wert Chance

Am 19. Februar 2025 wurden eine strategische Verbesserung des historischen Marikana-Chromvertrags (Marikana-Vertrag) und ein neues Chrom-Management-Abkommen (CMA) mit dem Glencore Merafe Venture (GM Venture) unterzeichnet. Der Großteil der Chromrückgewinnungsanlagen (CRP) in den PGM-Betrieben von Sibanye-Stillwater wird von GM Venture betrieben, sobald das CMA in Kraft tritt. GM Venture beabsichtigt, sein Know-how in der Verarbeitung zu nutzen, um die Chromproduktionserträge zu optimieren und die Betriebskosten in allen relevanten CRP zu senken.

Es wird erwartet, dass der erweiterte Marikana-Vertrag die Lieferung der vertraglich vereinbarten Chrommengen, die 2011 zwischen Lonmin und dem GM-Venture vereinbart wurden, um etwa 20 Jahre beschleunigen wird, indem die Zufuhr und die Ausbeute der Marikana-Kohlenbergwerke erhöht werden. Nach Ablauf des Marikana-Vertrags werden die Marikana-Kohlenbergwerke den Bedingungen des CMA unterliegen, wodurch sich der Anteil von Sibanye-Stillwater am freien Cashflow aus der Chromproduktion der Marikana-Kohlenbergwerke erhöht. Es wird erwartet, dass diese Vereinbarungen zusammen eine größere Abhängigkeit von den Chrompreisen ermöglichen und einen Anreiz für ein zukünftiges Wachstum der Chromproduktion bieten, wodurch ein erheblicher Wert für Sibanye-Stillwater entsteht und die Wertschöpfungsmöglichkeiten für den Betrieb in Marikana verbessert werden.

Es wird erwartet, dass die verbesserte Wirtschaftlichkeit der Chromproduktion von Sibanye-Stillwater den inhärenten Wert und die kommerzielle Rentabilität von Erschließungs- und Erweiterungsprojekten in den PGM-Betrieben von Sibanye-Stillwater erhöhen wird, die derzeit geprüft werden.

Uran-Strategie

Am 9. Dezember 2024 gab die Gruppe bekannt, dass sie sich auf den Verkauf des Beatrix 4-Schachtes und der Beatrix-Betriebe im Free State (einschließlich des Uranprojekts Beisa) (die Transaktion) an Neo Energy Metals Plc. (Neo Energy1) zu einem Gesamtpreis von 500 Mio. R, bestehend aus 50 Mio. R2 in bar und 50 Mio. R2 in neu ausgegebenen Aktien von Neo Energy (was bei Unterzeichnung einer Beteiligung von Sibanye-Stillwater an Neo Energy von ca. 40 % entspricht).

Die Transaktion bringt die Uranstrategie der Gruppe voran, da sie Neo Energy die Möglichkeit bietet, das von Neo Energy zu entwickelnde Beisa-Uranprojekt zu erschließen, während Sibanye-Stillwater die Möglichkeit erhält, sich an der zukünftigen Uranproduktion zu beteiligen, ohne sich ausschließlich auf die Kapitalfinanzierung der Gruppe zu verlassen.

Die Gruppe prüft auch verschiedene Alternativen, um den Wert ihrer bedeutenden Oberflächen-Uranressourcen bei Cooke freizusetzen. Weitere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Neo Energy ist ein Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen, das an der Londoner Börse (LSE) notiert ist und in Südafrika an der A2X-Börse doppelt notiert ist.

Rhyolith-Ridge

Sibanye-Stillwater gab im September 2021 bekannt, dass es mit ioneer eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint-Venture-Unternehmens in Bezug auf Rhyolite Ridge getroffen hat. Der Abschluss des Joint Ventures unterliegt verschiedenen aufschiebenden Bedingungen im Rahmen der Joint-Venture-Vereinbarung, die seit September 2021 verschiedenen Änderungen unterzogen wurde. Zu diesen Bedingungen gehört eine endgültige Investitionsentscheidung des Board of Directors von Sibanye-Stillwater, in der das Unternehmen bestätigt, dass es mit Rhyolite Ridge fortfahren wird.

Im Oktober 2024 erhielt Sibanye-Stillwater von ioneer aktualisierte Projekt- und technische Informationen in Form einer Zusammenfassung des technischen Berichts und anderer aktualisierter technischer Berichte. Das Management hat diese Informationen mit Hilfe von externen Spezialisten geprüft und eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt. Das Board of Directors wertet derzeit die relevanten Informationen aus, um eine Investitionsentscheidung zu treffen.

WICHTIGSTE FINANZERGEBNISSE

US-Dollar SA-Rand Jahr beendet Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Jahr beendet Dezember 2023 Dezember 2024 Dezember 2023 Juni 2024 Dezember 2024 SCHLÜSSELSTATISTIK Dezember 2024 Juni 2024 Dezember 2023 Dezember 2024 Dezember 2023 6,172 6,121 2,846 2,949 3,172 Einnahmen (Millionen) 56,925 55,204 53,116 112,129 113,684 (72) (14) (86) (14) - Unverwässerter Gewinn pro Aktie (Cents) 1 (259) (1,597) (258) (1,334) 3 3 (8) 1 3 Gesamtergebnis pro Aktie (Cents) 55 10 (145) 64 63

DIVIDENDENERKLÄRUNG

Im Einklang mit der Dividendenpolitik und dem Kapitalallokationsrahmen von Sibanye-Stillwater beschloss der Verwaltungsrat, keine Schlussdividende zu erklären (2023: keine Schlussdividende erklärt).

Diese Kurzmitteilung liegt in der Verantwortung des Verwaltungsrats.

Die offengelegten Informationen sind nur eine Zusammenfassung und enthalten keine vollständigen oder vollständigen Details. Alle Investitionsentscheidungen von Anlegern und/oder Aktionären sollten auf der Grundlage der vollständigen Bekanntmachung als Ganzes getroffen werden. Den Aktionären wird empfohlen, die vollständige Bekanntmachung mit den Betriebs- und Finanzergebnissen für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2024 und den geprüften verkürzten konsolidierten Jahresabschluss für das Jahr bis zum 31. Dezember 2024 (Ergebnisbroschüre) zu lesen, die auf der Website des Unternehmens unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/ und über den JSE Cloudlink unter

https://senspdf.jse.co.za/documents/2025/jse/isse/sswe/FY24Result.pdf.

Die im verkürzten Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr enthaltenen Finanzergebnisse, aus denen diese Kurzmitteilung korrekt entnommen wurde, wurden von EY Inc. geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Ein Exemplar des Berichts des Abschlussprüfers kann am eingetragenen Sitz der Gesellschaft per E-Mail an den Company Secretary (lerato.matlosa@sibanyestillwater.com) angefordert werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in diesem Bericht können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, unter anderem, derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe), Geschäftsstrategien, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsrichtlinien, klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen suggeriert werden. Infolgedessen sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Bericht dargelegten, betrachtet werden.

Alle in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anpeilen", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungssituation und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten, Europa und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen der technischen und wirtschaftlichen Annahmen, die der Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater zugrunde liegen; jegliches Versagen eines Abraumlagers; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erzielen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und Explorations- und Erschließungsaktivitäten, einschließlich jeglicher vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts (einschließlich des Rhyolite Ridge-Projekts); die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, dass sie auf eine Art und Weise arbeitet, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold, Silber, PGMs, Batteriemetallen (z. B.g., (z.B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Erdöl und Öl, neben anderen Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit Südafrikas; die Auswirkungen des südafrikanischen Greylisting; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an den Liegenschaften von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und etwaige Änderungen daran umzusetzen; das Ergebnis rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder anderer Landnutzungsrechte der Gruppe; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, regulatorischen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren möglicherweise strittiger Auslegung; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren, auch in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder angeblicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einem Unternehmen; die Feststellung einer wesentlichen Schwachstelle bei der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkung der US-Steuerreform auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkung der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Unterbrechungen der Versorgungskette und Engpässe sowie Preissteigerungen bei den Produktionsfaktoren; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten von zeitweiligen Unterbrechungen oder vorsorglichen Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Führungskräfte und Mitarbeiter mit ausreichenden technischen und/oder produktionstechnischen Kenntnissen in ihren weltweiten Betrieben einzustellen und zu halten, um ihre Ziele bei der Einstellung und Bindung von Arbeitskräften zu erreichen, sowie ihre Fähigkeit, eine ausreichende Repräsentation von historisch benachteiligten Südafrikanern zu erreichen oder die geforderte Geschlechtervielfalt im Vorstand aufrechtzuerhalten, in ihren Führungspositionen; Versagen von Sibanye-Stillwaters Informationstechnologie, Kommunikation und Systemen, sich entwickelnde Cyber-Bedrohungen für Sibanye-Stillwaters Operationen und die Auswirkungen von Cyber-Sicherheitsvorfällen oder -verletzungen; die Angemessenheit von Sibanye-Stillwaters Versicherungsschutz; soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in den umliegenden Bergbaugemeinden, einschließlich informeller Siedlungen in der Nähe einiger von Sibanye-Stillwaters südafrikanischen Operationen; und die Auswirkungen ansteckender Krankheiten, einschließlich globaler Pandemien.

Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Berichts 2023 und des Jahresfinanzberichts für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr auf Formular 20-F, der am 26. April 2024 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096).

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

Nicht-IFRS1 Kennzahlen

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, darunter unter anderem bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigter freier Cashflow, AISC, AIC, Nickeläquivalente nachhaltige Kosten und normalisierte Gewinne. Diese Messgrößen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Messgrößen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Messgrößen für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sibanye-Stillwater stellt keine Überleitung der in diesem Bericht dargestellten prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen zur Verfügung, da sie nicht in der Lage ist, diese Überleitung ohne unangemessenen Aufwand zu erstellen. Diese prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen wurden von den externen Abschlussprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

1 IFRS bezieht sich auf die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen International Financial Reporting Standards (IFRS-Rechnungslegungsgrundsätze).

Websites

In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieses Berichts.

