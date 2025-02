EQS-Media / 21.02.2025 / 15:35 CET/CEST

Stockholm, 21. Februar 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "Eurobattery" oder "das Unternehmen") hat heute seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen tut dies parallel zu seiner engen Zusammenarbeit mit den finnischen Behörden im Rahmen des Umweltgenehmigungsantrags (EPA). "Wenn ich nun auf das vergangene Jahr 2024 zurückblicke, sehe ich, dass wir bei Eurobattery Minerals bedeutende Schritte unternommen haben. Von der Weiterentwicklung unseres Hautalampi-Projekts bis hin zur Sicherung wichtiger Partnerschaften haben wir unsere Position als einer der führenden Anbieter im verantwortungsvollen Abbau von Batteriemineralien gestärkt. Gleichzeitig steht die Bergbauindustrie vor echten Herausforderungen - geopolitische Unsicherheiten, hohe Energiepreise und der dringende Bedarf an Investitionen im europäischen Rohstoffsektor. Aber der Übergang zu einer autarken Versorgung Europas mit kritischen Mineralien gewinnt an Dynamik und Eurobattery Minerals ist bereit, bei dieser Transformation eine Schlüsselrolle zu spielen. Unser Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Bergbau wird uns auch 2025 und darüber hinaus vorantreiben", sagt Roberto García Martínez, CEO, Eurobattery Minerals AB Strategische und operative Höhepunkte im 2024 Ende April reichte Eurobattery Minerals den Antrag auf Umweltgenehmigung für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland ein. Mit diesem Antrag hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbau in Finnland gemacht.



Am 26. Juli 2024 hat das Unternehmen seine Option zum Erwerb der verbleibenden 30 Prozent der Anteile an FinnCobalt Oy, dem Eigentümer der Boden- und Abbaurechte für das Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Hautalampi, ausgeübt. Nach Abschluss der Übernahme beträgt der Anteil von Eurobattery Minerals an FinnCobalt 100 Prozent.



Am 21. August hat Eurobattery Minerals für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des Gesetzes über kritische Rohstoffe (CRMA) eingereicht.



Am 28. August hat das Unternehmen für sein Hautalampi-Batteriemineralprojekt in Finnland einen unverbindlichen Abnahmevertrag mit Boliden AB abgeschlossen. Der Vertrag bezieht sich auf eine langfristige Kaufvereinbarung für die Hautalampi Kupferkonzentrate und hat eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren. Finanzielle Schlüsselzahlen für das 4. Quartal 2024 Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (4. Quartal 2023: TSEK 0).



Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -7.999 (4. Quartal 2023: TSEK -4.649).



Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,05 (4. Quartal 2023: SEK -0,97).



Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,02 (4. Quartal 2023: SEK -0,97).



Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug TSEK -14.364 (4. Quartal 2023: TSEK 8.906). Detaillierte Finanzinformationen Der Geschäftsbericht für das Jahr 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten). Bei diesen Informationen handelt es sich um solche, die Eurobattery Minerals gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet ist zu veröffentlichen. Die Informationen wurden am 21.02.2025 um 15:30 MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn .

Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



