News von Trading-Treff.de Die Inflation steigt in den USA, doch die Wall Street Kurse steigen weiter. Unser DAX steht vor einer weiteren Rekordwoche. Welche Aktien waren in dieser Woche besonders spannend? DAX bremst vor Bundestagswahl ein Der DAX konnte nur im Future die runde Marke von 23.000 Punkten erreichen, in der Kasse fehlten wenige Punkte am Mittwoch, bevor er um über 500 Punkte korrigierte. Mit dem Donnerstag gab es den zweiten Minustag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...