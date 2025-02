Börsencheck vor der Bundestagswahl! DAX, Gold, EUR/USD & Aktien (Apple, Palantir, Tesla,...) im Fokus

Anzeige / Werbung

Parallel stieg der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch und näherte sich damit der Marke von 3.000 US-Dollar an. Hier wird die geopolitische Unsicherheit und auch der weitere Zollstreit, der mit Indien nun in eine Ausweitung gehen könnte, mit eingepreist.

Blicken wir auf die US-Indizes, dann hat der Nasdaq in dieser Woche ebenfalls ein neues Rekordhoch gezeigt, gestern jedoch noch einmal "scharf" unter 22.000 Punkte korrigiert. Dieser Dip wurde jedoch gekauft. Vorbörslich notieren wir etwas stärker vor dem letzten Handelstag der Woche und erwarten noch die Einkaufsmanagerindizes der Agentur S&P und das Konsumklima der Uni Michigan. Im Dow Jones ist jedoch mit einem weiteren Test der 44.000er-Marke zu rechnen. Die News dazu reichen wir direkt nach.

Bei den Einzelwerten stand zunächst die Apple-Aktie im Fokus. Am Mittwoch wurde mit dem iPhone 16e ein weiteres Mitglied der Apple-Familie präsentiert, welches sich an die preissensitiven Käufer:innen richtet und vor allem Marktanteile in China zurückgewinnen soll. Apple Intelligence kann das Gerät bereits, muss jedoch mit nur einer Kameralinse auskommen. Mindestens 250 US-Dollar Ersparnis sind jedoch im Vergleich zu anderen Modellen möglich. Die Vorbestellungen sind ab heute möglich.

In Richtung KI und China konnte der Apple-Konzern mit einer Kooperation mit Alibaba aufwarten und nun auch dort den Startschuss für KI-Steuerungen geben. Alibaba selbst profitierte stark davon, möchte selbst die Investitionen enorm ausweiten und legte sehr gute Quartalszahlen vor. Diese schauen wir uns ebenso an wie den Konkurrenten PDD Holdings, der zumindest im Handelssegment mit Temu ein direkter Konkurrent ist.

Beim Einzelhandel in den USA bleibt Walmart der Primus und lieferte gestern sehr starke Quartalszahlen, aber einen zurückhaltenden Ausblick. Dies setzte die Aktie, die ansonsten im intakten Aufwärtstrend notiert, unter Druck. Heute kommen Rückrufe bei den Automobilherstellern Tesla und Ford zudem für negative Schlagzeilen. Auch UnitedHealth verliert vorbörslich deutlich, nachdem Untersuchungen von Abrechnungen angekündigt wurden.

Eine deutliche Korrektur sahen wir auch bei Palantir. Das Unternehmen verlor am Mittwoch 34 Milliarden an Marktkapitalisierung und bangt um weitere Budgets vom Pentagon. Denn auch dort soll in Zuklunft gespart werden.

Mit Blick auf die neue Woche freuen wir uns auf die Technologiewerte Nvidia, HP, Dell und Intuit. Vorab galt der Blick noch Home Depot, die stark an der US-Konjunktur hängen.

Weitere Werte diskutieren wir gern mit Dir am Montag im Wochenausblick .

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.