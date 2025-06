Elon Musk vs. Trump schockiert, aber Bitcoin Hyper erzielt für BTC-L2 612.713 USD

Für Bitcoin steht eine bahnbrechende Skalierung durch das neue Projekt Bitcoin Hyper ($HYPER) bevor, welches für diesen Zweck schon 612.713 USD eingenommen hat. Dabei sind allein auf die vergangenen 24 Stunden 200.000 USD zurückzuführen.

Das Projekt verwendet für diesen Zweck die Solana Virtual Machine (SVM), welche Transaktionen in Sekunden und besonders niedrige Gebühren ermöglicht.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der $HYPER-Coin für einen Preis von 0,011775 USD angeboten. Dieser wird allerdings innerhalb der nächsten 24 Stunden angehoben. Deswegen bleibt für Interessierte nicht mehr viel Zeit, wenn sie zu dem niedrigsten Preis kaufen wollen.

Sehr hoch fällt die Staking-Rendite aus, welche derzeit bei 1.149 % liegt. Diese wird allerdings dynamisch angepasst, sobald weitere Coins in den Pool eingezahlt werden. Jedoch sind damit auch schon wenige Tage lukrativ, was ein weiterer Grund für ein schnelles Investment ist.

Elon Musk und Donald Trump streiten sich, was für $HYPER kein Hindernis ist

Bitcoin hat zuletzt einen deutlichen Einbruch erlitten, als sich Elon Musk und Donald Trump in den sozialen Medien gestritten haben. Dennoch konnte Bitcoin Hyper mit seinem ICO in derselben Zeit schnell weitere Mittel einwerben.

Die Stimmung des Marktes wurde ebenso von der Unterlassungserklärung der Trump-Familie gegen Fight Fight Fight, das Unternehmen hinter dem $TRUMP-Memecoin belastet. Das $HYPER dennoch ein hohes Interesse verzeichnet, offenbart, was die Investoren in dem vielversprechenden Geschäftsmodell erkannt haben.

Es ist anzunehmen, dass das aktuelle Verkaufstempo mindestens beibehalten, wenn nicht sogar gesteigert wird. Somit nähert sich das Projekt schnell der wichtigen Marke von 1 Mio. USD, während die Vorfreude auf die Technologie und die dadurch eröffneten Möglichkeiten für Bitcoin wie dApps, DeFi, Memecoins und mehr steigt.

https://x.com/BTC_Hyper2/status/1930666493617832417

Bitcoin Hyper ermöglicht Memecoins, dApps und mehr auf Bitcoin

Mithilfe von Bitcoin Hyper erhält auch Bitcoin endlich die bewährte Geschwindigkeit und Stabilität der Solana Virtual Machine. Auf diese Weise kann die Blockchain besser skalieren, da mehr als 2.000 TPS (Transaktionen pro Sekunde) erreicht werden, während es bei Bitcoin mit nur 7 TPS deutlich weniger sind.

Die transformative Technologie von Bitcoin Hyper positioniert dieses als die neue Ausführungsschicht für Bitcoin. Allerdings wird das Netzwerk nicht bei der Blockchain von Solana aufhören.

Stattdessen wird mit der Blockchain-übergreifenden Interoperabilität ein weiteres größeres Problem gelöst, welches Bitcoin belastet hat. Denn nun wird der Wechsel zwischen den verschiedenen Ökosystemen ermöglicht.

Dank der Hyper Layer 2 kann Bitcoin zu einem deutlich nützlicheren Zahlungssystem werden. Darüber hinaus kann er auf diese Weise dezentrale Angebote jeglicher Art bereitstellen, wie beispielsweise Memecoins.

Indessen wird die Bitcoin-Community nicht mehr länger nur vom Rand das Geschehen beobachten, bei dem Solana aufgrund der niedrigen Gebühren und der hohen Geschwindigkeit den Großteil des sehr aktiven Memecoin-Sektors auf sich gezogen hat. Denn Dank Bitcoin Hyper wird sich jetzt auch Bitcoin der Party anschließen.

Bitcoin Hyper ist der Startplatz für nächste Welle Bitcoin-native dApps

Gestartet wurde Bitcoin Hyper mit Hinblick auf die Entwickler, Degens und breitere Krypto-Community. Dabei ist es das ideale Ökosystem, in welchem auf Bitcoin die unterschiedlichsten Apps von DAOs über KI bis hin zu tokenisierten Real-World-Assets ermöglicht werden.

Angetrieben wird das Netzwerk von dem $HYPER-Coin, der für unterschiedlichste Anwendungsfälle verwendet wird. Dies sind etwa die Transaktionen, die dezentrale Governance und das Staking.

Einen besonderen Vorteil erhalten die Vorverkaufsinvestoren. Denn sie bekommen höhere Staking-Renditen, vorrangige Zugänge zu Token-Launches und können das Projekt über die Governance schon früh mitgestalten. Ebenso erhält man einen Anteil an der Zukunft von Bitcoin.

Sicherlich handelt es sich bei Bitcoin bereits um eine erfolgreiche Kryptowährung. Jedoch kann mithilfe von Bitcoin Hyper noch deutlich mehr aus dieser werden. So kann das sicherste Computer-Netzwerk der Welt dank der Hyper Layer 2 das volle Potenzial entfalten, einer der führenden Disruptoren des digitalen Zeitalters zu sein.

Dabei ist Bitcoin Hyper das Bitcoin-Ökosystem für die Menschen, die Degens und die Kultur.

https://x.com/BTC_Hyper2/status/1928471584953479232

Funktionierende Technologie wird für Bitcoin-Entwickler eingesetzt

Die Technologie von Bitcoin Hyper setzt sich aus vier Hauptbestandteilen zusammen. Dies ist einerseits die Überbrückung mithilfe der Bridge, wobei die Anwender die Bitcoins an eine Adresse senden und im Gegenzug dieselbe Anzahl Bitcoins auf der Bitcoin Hyper Layer 2 dafür erhalten. All dies soll vollständig sicher und vertrauensvoll geschehen.

Danach können die Nutzer ihre BTC unmittelbar an andere senden, Einsätze tätigen, handeln oder andere Angebote des Ökosystems wie dApps oder NFTs verwenden. Dabei profitieren sie von den hervorragenden Eigenschaften der Solana Virtual Machine wie die hohe Geschwindigkeit und die geringen Gebühren von annähernd Null.

Abgewickelt werden die Transaktionsdaten von Bitcoin Hyper gebündelt über die Zero-Knowledge-Proof-Technologie, welche sich schon über Jahre bewährt hat. Dann werden die Daten in bestimmten Intervallen von der Layer-2 an die Layer-1 von Bitcoin gesendet, um von dessen Sicherheit zu profitieren.

Sofern Bitcoin wieder auf der Layer-1 verwendet werden soll, kann die Bridge für die Überbrückung genutzt werden. Dann werden alle Daten geprüft und die BTC auf der Layer-1 freigegeben, wobei alles transparent und sicher erfolgt.

So investieren Sie in die Zukunft des Bitcoin-Ökosystems

Der Kauf der $HYPER-Coins gestaltet sich schnell und einfach über die Website von Bitcoin Hyper. Diese akzeptiert für den Erwerb die Kryptowährung ETH, USDT und BNB und mit einer Bankkarte ebenso Fiatwährungen.

Das Projekt hat den Smart Contract von den Web3-Sicherheitsexperten von Coinsult überprüfen lassen, sodass diesem stärker vertraut werden kann.

Für die Teilnahme am Presale wird aufgrund der Multi-Chain-Fähigkeit und der erweiterten Funktionen für Vorverkäufe der Partner Best Wallet empfohlen. Dort findet sich der Presale ebenso unter der Rubrik "Upcoming Tokens", in welcher sorgfältig ausgewählte Projekte noch vor ihrer Markteinführung vorgestellt werden, die ein besonderes Potenzial bereitstellen.

Bitcoin Hyper konnte sich seit seinem Start schnell viral verbreiten. Schließen Sie sich nun der Gemeinschaft über X und Telegram an, um keine wichtigen Neuigkeiten zu verpassen.

Jetzt Bitcoin Hyper entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.