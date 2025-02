In dieser nicht grade nachrichtenarmen Zeit hatten wir folgende Entwicklung wirklich nicht auf unserer Bingo-Karte: In China wurde eine neue Corona-Variante entdeckt, die potential für Menschen gefährlich ist. Am Abend bauen die Indizes ihre Verluste daher aus. Die Aktien von Moderna und Pfizer ziehen an. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie in unserem Börsendienst - hier kostenfrei testen…

Den vollständigen Artikel lesen ...