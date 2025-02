Die Orell Fuessli Aktie zeigt sich im Februar 2025 in stabiler Verfassung mit einem aktuellen Kurs von 85,40 EUR. Das Schweizer Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von 167,4 Millionen EUR aufweist, verzeichnete am 21. Februar einen leichten Rückgang von 1,61 Prozent. Trotz der jüngsten Kursschwankung konnte die Aktie im Monatsvergleich ein Plus von 6,77 Prozent verbuchen.

Quartalsbericht steht bevor

Mit Spannung wird die bevorstehende Veröffentlichung der Q4 2024 Ergebnisse am 14. März 2025 erwartet. Das Unternehmen, das sich auf Sicherheitsdruck und Buchhandel spezialisiert hat, weist derzeit ein KGV von 12,83 für das Jahr 2025 auf und liegt damit in einem moderaten Bewertungsbereich.

