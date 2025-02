Die Versicherungsaktie Talanx verzeichnet am 22. Februar 2025 einen Kurs von 83,15 Euro, was einem minimalen Rückgang von 0,06 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung des Versicherungskonzerns beläuft sich aktuell auf 21,6 Milliarden Euro. Im Monatsvergleich konnte die Aktie dennoch ein Plus von 1,53 Prozent verbuchen, während die Jahresperformance mit einem Zuwachs von 25,87 Prozent deutlich positiv ausfällt.

Quartalszahlen im Fokus

In weniger als einem Monat wird der Versicherungskonzern seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist für den 19. März 2025 angesetzt und wird von Marktteilnehmern mit Spannung erwartet.

