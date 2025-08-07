Die AXA hat einen neuen Flottentarif für kleinere Unternehmen mit drei bis zehn Fahrzeugen im Portfolio. Der Versicherer setzt dabei auf ein einheitliches Produkt, wodurch auch eine schnellere und übersichtliche Policierung möglich ist. Für individuellen Schutz der Flotte gibt es ergänzende Bausteine. Die AXA hat einen neuen Kleinflottentarif im Angebot. Für Firmen mit kleinem eigenen Fuhrpark wie Handwerksbetriebe, Apotheken oder Landwirte gebe es oft keine klassischen Flottenversicherungen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact