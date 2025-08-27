In Frankreichs Politik knarzt es wieder. Premier François Bayrou will die Vertrauensfrage stellen. Dem französischen Aktienmarkt versetzte das gestern einen Tiefschlag. Vor allem Finanzwerte sackten ab. Auch die AXA ging tiefrot aus dem Handel - mit entsprechenden Folgen für die Bewertung der Dividendenperle.François Bayrou wird dem französischen Parlament am 8. September die Vertrauensfrage stellen. Hintergrund ist der anhaltende Streit um den geplanten Sparhaushalt. Ökonomen fürchten im Falle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
