Canada Life hat Dr. Frederick Krummet zum Chief Distribution Officer berufen. Er startet zum 17.11.2025 und wird den Ausbau der Maklerbetreuung und der Partnerbeziehungen von Canada Life leiten. Dr. Krummet kommt von AXA Deutschland, wo er zuletzt Chef des Maklervertriebs war. Canada Life Assurance Europe hat Dr. Frederick Krummet mit Wirkung zum 17.11.2025 zum Chief Distribution Officer ernannt. In seiner neuen Funktion wird Dr. Krummet den Ausbau der Maklerbetreuung und der Partnerbeziehungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
