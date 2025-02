Dortmund - Am 23. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund zuhause gegen den 1. FC Union Berlin mit 6:0 gewonnen.Die Gastgeber nahmen den Rückenwind aus dem Weiterkommen in der Champions League mit in den Ligaalltag und drängte nach vorne, allerdings zunächst ohne echte Durchschlagskraft. In der 25. Minute besorgte Ex-Unioner Ryerson dann aber doch die Führung: Der Norweger zog aus 18 Metern ab, Diogo Leite fälschte unhaltbar ab und die Kugel schlug im Netz ein.Bereits in der 29. Minute hätte der BVB höher führen können, nach Chaos im Gästestrafraum bugsierte Beier das Leder aber nur an den Querbalken. Guirassy machte es da in der 40. Minute besser: Nach Groß-Flanke nickte der Franzose aus wenigen Metern trocken ein zur verdienten Pausenführung für Schwarz-Gelb.In Hälfte zwei bot sich das gleiche Bild: Union fand keine Mittel und die Borussia erspielte Chance um Chance. In der 75. Minute führte das auch zum folgerichtigen 3:0, als Adeyemi noch am Pfosten scheiterte, Guirassy im Anschluss aber aus spitzem Winkel doch noch Erfolg hatte.Der Ex-Stuttgarter schnürte in der 80. Minute gar den Dreierpack, weil Beier gefühlvoll mit der Sohle für ihn auflegte und er das Leder aus fünf Metern sicher einschoss.Die Baumgart-Elf fiel nun völlig auseinander: In der 83. Minute war es erneut Groß' Flanke die Guirassys Schädel fand und der Angreifer traf gar zum vierten Mal an diesem Abend.Doch damit nicht genug: Der Ex-Ingolstädter fungierte in der 88. Minute wieder als perfekter Flankengeber, diesmal nutze Beier die Vorarbeit und traf zum 6:0-Endstand für die Kovac-Truppe. Kurz darauf war der Gast erlöst.Mit dem Kantersieg verbessert sich Dortmund in der Tabelle vorerst auf Rang 10, Union bleibt auf Platz 13 kleben.