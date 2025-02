Die STINAG Stuttgart Invest AG zeigt sich in der aktuellen Handelswoche weiterhin in robuster Verfassung. Mit einer Marktkapitalisierung von 192,0 Millionen Euro und einem aktuellen Aktienkurs von 12,95 Euro (Stand: 22. Februar) konnte das Unternehmen seine Position am Markt festigen. Die monatliche Entwicklung weist einen Zuwachs von 0,78 Prozent auf, was die stabile Tendenz des Immobilien- und Beteiligungsunternehmens unterstreicht.

Kennzahlen im Überblick

Die aktuellen Finanzkennzahlen der STINAG Stuttgart Invest AG spiegeln die gegenwärtige Geschäftslage wider. Mit einem Cash-Flow pro Aktie von 1,11 Euro und einem KGV von 33,78 für das Jahr 2025 bewegt sich das Unternehmen im erwarteten Rahmen. Bei insgesamt 15,0 Millionen ausstehenden Aktien zeigt sich eine solide Basis für die weitere Geschäftsentwicklung.

