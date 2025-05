Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu STINAG Stuttgart Invest AG



Unternehmen: STINAG Stuttgart Invest AG ISIN: DE0007318008



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 26,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

GBC HV-Comment 2025



Die ordentliche Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG am 20. Mai 2025 wurde von einer hohen Präsenz der Aktionäre begleitet und spiegelte erneut das große Vertrauen der Anteilseigner in die strategische Ausrichtung sowie das operative Handeln des Unternehmens wider. Sämtliche Tagesordnungspunkte, darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Gewinnverwendung sowie die Wahl des Abschlussprüfers wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen.



Ein zentrales Thema, das auf der Hauptversammlung ausführlich diskutiert wurde, war die Projektentwicklung Bickenbach. Hier zeigte sich das Management von seiner konsequenten und risikobewussten Seite: Aufgrund gravierender systemischer Mängel am Objekt, insbesondere an für die Gebäudesubstanz kritischen Gewerken, wurde auf Grundlage vertraglicher Regelungen das Rücktrittsrecht ausgeübt. Dass man sich von einem ursprünglich als Forward Deal geplanten Investment trotz erheblichem zeitlichem und organisatorischem Aufwand trennt, unterstreicht die hohe Professionalität und die strategische Disziplin der STINAG. Dieses Vorgehen stellt in der Immobilienbranche eine bemerkenswerte Ausnahme dar, da häufig an problematischen Projekten festgehalten wird, mit nicht selten negativen Folgen für Ergebnis, Bilanz und Reputation.



Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Management keine negativen Auswirkungen aus dem Rücktritt. Das eingeleitete Schiedsgutachterverfahren wird unabhängig vom operativen Ergebnis weitergeführt.

Neben der Rücktrittsentscheidung überzeugte das Unternehmen mit einer insgesamt stabilen Geschäftsentwicklung in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld. Die konservative Finanzierungsstruktur, die verlässliche Dividendenpolitik (0,48 EUR je Aktie) und der Fokus auf wachstumsstarke Assetklassen wie Senior Living, Gesundheitsimmobilien und urbane Geschäftshäuser bieten weiterhin attraktive Perspektiven für die kommenden Jahre.



