Die Schrodinger-Aktie verzeichnete am 22. Februar einen Anstieg von 1,73 Prozent auf 21,81 EUR, nachdem der Kurs am Vortag noch deutlich gefallen war. Der Softwareentwickler für molekulare Simulationen bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung seiner Q4-Zahlen für 2024 vor, die am 26. Februar nachbörslich präsentiert werden sollen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im Bereich der Gesundheitsinformationsdienstleistungen.

Entwicklung und Ausblick

Der jüngste Kursanstieg steht im Kontrast zur monatlichen Entwicklung, bei der die Aktie einen Verlust von 11,29 Prozent verzeichnete. Die bevorstehende Ergebnispräsentation wird von Marktteilnehmern mit besonderem Interesse erwartet, da sie Aufschluss über die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben wird.

