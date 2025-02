Die MCH Group verzeichnet in den jüngsten Handelstagen eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Der Messeveranstalter, der aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 123,6 Millionen Euro bewertet wird, konnte seinen Aktienkurs bei 3,98 Euro stabilisieren. Die positive Tendenz spiegelt sich besonders in der Kursentwicklung der letzten Handelstage wider, wobei das Wertpapier derzeit 5,15 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief notiert.

Quartalszahlen im März erwartet

Die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 steht am 20. März 2025 an. Mit Spannung wird dieser Termin von Marktteilnehmern erwartet, da er Aufschluss über die weitere Entwicklung des international tätigen Messe- und Eventveranstalters geben wird.

