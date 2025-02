Die Allianz SE bereitet sich auf die Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 vor, die am 28. Februar 2025 präsentiert werden. Der Versicherungskonzern, dessen Marktkapitalisierung aktuell bei 123,7 Milliarden Euro liegt, verzeichnete zuletzt eine stabile Entwicklung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 319,05 Euro konnte die Aktie im vergangenen Monat ein Plus von 1,90 Prozent verbuchen.

Wichtige Termine im Frühjahr

Nach der Ergebnispräsentation Ende Februar steht für die Allianz bereits der nächste wichtige Termin an: Am 18. März 2025 wird der Versicherungskonzern an der Morgan Stanley European Financials Conference teilnehmen. Mit 386,2 Millionen ausstehenden Aktien bleibt die Allianz eines der schwergewichtigsten Unternehmen im deutschen Leitindex.

