Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Gesteigerte Dynamik



24.02.2025 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Belimo erzielte durch ein konsequentes Umsetzen der Wachstumsstrategie des Unternehmens und die Erschliessung von Möglichkeiten im Markt mit Rechenzentren und Gebäudesanierungen ein starkes Ergebnis. Im Jahr 2024 erzielte Belimo ein Nettoumsatzwachstum von 13.1% in Lokalwährungen und 9.9% in Schweizer Franken, was einem neuen Rekord von CHF 943.9 Millionen entspricht. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf CHF 181.1 Millionen, wobei die EBIT-Marge auf 19.2% stieg. Der Reingewinn stieg auf CHF 146.7 Millionen, und der Free Cashflow (ohne Termingelder) erreichte CHF 132.8 Millionen. Der Verwaltungsrat schlägt Tom Hallam zur Wahl bei der Generalversammlung 2025 vor. Belimos starke Umsatz- und Gewinnentwicklung im Jahr 2024 unterstreicht die Stärke unserer innovativen Lösungen. Dieser Erfolg ist ein Beleg für den Mehrwert, den wir unseren Kunden durch schnelle und zuverlässige Lieferzeiten und solide Kunden- und Lieferantenpartnerschaften bieten, selbst unter schwierigen Marktbedingungen in Schlüsselmärkten wie Deutschland in der Region EMEA und China in der Region Asien Pazifik. Überdies bleibt der Fokus von Belimo auf wichtige Megatrends, die für Wachstum sorgen werden, ein Eckpfeiler des Unternehmenserfolgs. Diese Trends umfassen Energieeffizienz, Urbanisierung und Digitalisierung - einschliesslich Rechenzentren und der zunehmenden Verbreitung von Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz (KI). Um diesen Fokus weiter klar beizubehalten, hat Belimo die neue strategische Initiative «Rechenzentren» zum 1. Januar 2025 ins Leben gerufen. Zudem trug der dringende Bedarf, die Sanierung von Gebäuden zu beschleunigen und Standards hinsichtlich der Raumluftqualität zu verbessern, erheblich zu den Erfolgen von Belimo im Jahr 2024 bei. Das Unternehmen bleibt seiner Mission treu, die Umgebungsbedingungen in Innenräumen zu verbessern und hier für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Im Jahr 2024 hat Belimo wichtige Schritte unternommen, indem sich das Unternehmen der Science Based Targets-Initiative (SBTi) anschloss und Projekte der Belimo Climate Foundation unterstützte, um sein Engagement auf dem Gebiet des Umweltschutzes zu unterstreichen. Ferner bekennt sich Belimo weiterhin zum UN Global Compact und zu den damit verbundenen Initiativen. In der jüngsten Bewertung im November 2024 hat Belimo zum ersten Mal «AAA» im MSCI ESG-Rating erreicht und ist damit branchenführend. Wichtige Produkteinführungen im Jahr 2024 waren die Erweiterung des Portfolios der Regelventile von Belimo mit dem JR-Antrieb für Regelklappen mit hohem Durchfluss und der Launch der Belimo Assistant App 2. Die App bietet eine konsistente und nahtlose Benutzererfahrung, die es Kunden von Belimo ermöglicht, Feldgeräte papierlos und effizienter zu konfigurieren, in Betrieb zu nehmen und zu bedienen - ein in unserer Branche einzigartiges Angebot. Darüber hinaus befinden sich viele Projekte in der F&E-Pipeline in der Endphase und garantieren ein Feuerwerk neuer Produkteinführungen im Jahr 2025. Umsatzentwicklung. Insgesamt erzielte Belimo im Jahr 2024 ein Nettoumsatzwachstum von 13.1% in Lokalwährungen und 9.9% in Schweizer Franken (CHF 943.9 Millionen). Das zweistellige Umsatzwachstum ging auf eine Erholung des Absatzvolumens, einen vorteilhaften Produkt- und Kundenmix sowie positive Preiseffekte zurück, wodurch die negativen Auswirkungen durch Wechselkurseffekte mehr als ausgeglichen werden konnten. Amerika. Getragen durch ein insgesamt positives Marktumfeld konnte die Marktregion Amerika ein Umsatzwachstum von 19.8% in Lokalwährungen erzielen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis herausragender Jahre, in denen Belimo bedeutende Marktanteile gewinnen und seinen Ruf als wichtiger Partner für anspruchsvolle High-End-Anwendungen festigen konnte - nicht nur im angestammten Geschäft, sondern auch bei führenden Chipherstellern. Durch den Beitrag zur Entwicklung und Kommerzialisierung von Kühlungslösungen für Rechenzentren der nächsten Generation mit innovativen, unternehmenskritischen Komponenten hat die Belimo ihre Marktposition weiter gestärkt. Die Region Amerika ist mittlerweile in Bezug auf die absoluten Umsatzzahlen die grösste für Belimo und bestätigt damit ihre tragende Rolle als Treiber für den Erfolg des Unternehmens insgesamt. EMEA. Die Marktregion EMEA erzielte ein solides Umsatzwachstum von 5.9% in Lokalwährungen. Diese Entwicklung war jedoch weiterhin von einem allgemein angespannten Marktumfeld beeinflusst, insbesondere im Bereich der gewerblichen Neubauten und in Deutschland. Asien Pazifik. Die Marktregion Asien Pazifik konnte ein starkes Ergebnis einfahren, wobei die Umsatzdynamik in der zweiten Jahreshälfte weiter zunahm. Getragen wurde dieses Wachstum von zweistelligen Nettoumsatzsteigerungen in Belimo Indien und China. Trotz der anhaltenden Herausforderungen im Bausektor des Landes konnte Belimo China signifikante Ergebnisse erzielen. Nettoumsatz nach Marktregionen in CHF 1'000 2024 2023 Nettoumsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokalwährungen Nettoumsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokalwährungen EMEA 389'731 41% 3.7% 5.9% 375'920 44% 2.2% 6.4% Amerika 433'976 46% 16.1% 19.8% 373'813 44% 1.5% 7.7% Asien Pazifik 120'153 13% 10.2% 14.6% 109'053 13% -1.5% 8.2% Total1) 943'860 100% 9.9% 13.1% 858'785 100% 1.4% 7.2%

1) Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt 2) in % des Gesamtnettoumsatzes Business Lines. Die Business Line Regelventile konnte nach starken Jahren erneut deutliche Marktanteilsgewinne erzielen, ein robustes Wachstum von 15.4% in Lokalwährungen einfahren und die Position von Belimo als Innovationsführer bekräftigen. Auch die Business Line Sensoren und Zähler setzte ihren Wachstumskurs mit +25.0% in Lokalwährungen eindrucksvoll fort. Das Wachstum bei der Business Line Klappenantriebe fiel mit 9.7% in Lokalwährungen moderat aus, und die Phase des Abbaus des Lagerbestands bei OEM-Kunden konnte abgeschlossen werden. Belimo hat begonnen, von einer gewissen Erholung der Volumina im OEM-Kanal zu profitieren, trotz der insgesamt verhaltenen Geschäftsdynamik in der Neubaubranche in EMEA. Nettoumsatz nach Business Line in CHF 1'000 2024 2023 Nettoumsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokalwährungen Nettoumsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokalwährungen Klappenantriebe 431'666 46% 6.6% 9.7% 404'788 47% -4.5% 1.1% Regelventile 468'043 50% 12.1% 15.4% 417'490 49% 6.1% 12.0% Sensoren und Zähler 44'152 5% 20.9% 25.0% 36'507 4% 23.3% 31.0% Total1) 943'860 100% 9.9% 13.1% 858'785 100% 1.4 % 7.2%

1) Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt 2) in % des Gesamtnettoumsatzes Wichtige Geschäftszahlen. Das zweistellige Nettoumsatzwachstum in Lokalwährungen trotz herausfordernder Marktbedingungen hebt die Fähigkeit der Gruppe hervor, strategische Wachstumsinitiativen voranzutreiben. Der EBIT stieg 2024 auf CHF 181.1 Millionen, was einem deutlichen Anstieg gegenüber CHF 152.5 Millionen im Jahr 2023 entspricht. Die Erhöhung der EBIT-Marge auf 19.2% (2023: 17.8%), getragen durch strategische Preisanpassungen, einen vorteilhaften Produktmix und die anhaltende Normalisierung der Materialkosten, verdeutlicht den Fokus auf operative Effizienz. Diese Massnahmen haben die insgesamt höhere Kostenbasis, bedingt durch langfristige Investitionen in Verbindung mit der Strategie der Gruppe sowie den Anstieg der Belegschaft um 101.7 Vollzeitäquivalente (2023: +96.2), mehr als ausgeglichen. Umgekehrt wirkten sich die Entwicklungen am Devisenmarkt in der zweiten Jahreshälfte weniger nachteilig aus als ursprünglich angenommen. Der Reingewinn stieg 2024 auf CHF 146.7 Millionen an und setzt damit den positiven Trend aus dem Jahr 2023 (CHF 136.8 Millionen) fort. Der Reingewinn wurde im Vorjahr durch einmalige Steuereffekte in Höhe von CHF 17.1 Millionen positiv beeinflusst. Dieser einmalige Effekt im Vorjahr wurde durch das starke Ergebnis beim EBIT und das bessere Finanzergebnis vollständig ausgeglichen. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich auf CHF 11.94 (2023: CHF 11.14). Der Cashflow aus Geschäftstätigkeit erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von CHF 157.0 Millionen auf CHF 194.8 Millionen. Dieses Wachstum verdeutlicht, dass das Unternehmen in der Lage ist, Profitabilität in Liquidität umzuwandeln. Der Free Cashflow (ohne Termingelder) betrug CHF 132.8 Millionen (2023: CHF 110.9 Millionen). Die Investitionsausgaben in Sachanlagen und immaterielle Anlagen beliefen sich auf CHF 63.1 Millionen (2023: CHF 47.0 Millionen) und beinhalten hauptsächlich Investitionen in Kapazitätserweiterungsprojekte. Dividende. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2025 am 24. März 2025 eine Dividende von CHF 9.50 pro Aktie vor, was einer Erhöhung von CHF 1.00 entspricht. Ausblick. Für das Jahr 2025 rechnet die Gruppe mit einer anhaltenden Nachfrage nach ihren Feldgeräten sowohl bei Neubauten als auch bei der Sanierung bestehender Gebäude, wobei sich der Schwerpunkt weiter auf Sanierungsmassnahmen verlagern wird. Belimo erwartet, dass die Nachfrage auf dem Markt für Rechenzentren weiter anziehen wird. Das Tempo, mit dem neue KI-Technologien eingeführt werden, hängt jedoch von Faktoren ab, die sich der Kontrolle von Belimo entziehen. Das Nettoumsatzwachstum, gemessen in Lokalwährungen, wird voraussichtlich leicht über dem Fünfjahresdurchschnitt liegen. Zudem wird erwartet, dass sich die EBIT-Marge weiterhin innerhalb der kommunizierten Spanne von 18% bis 20% bewegt. Mögliche negative Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie laufende Investitionen in zukünftige Neuerungen dürften durch eine positive Preisgestaltung, operative Hebelwirkung und einen günstigen Produktmix ausgeglichen werden. Belimo geht davon aus, dass sich die uneinheitliche Lage am Markt für den Neubau von Zweckbauten, einschliesslich des 2024 noch verhaltenen deutschen Marktes, in der Marktregion EMEA zunächst weiter eintrüben wird, bevor sie sich gegen Jahresende wieder verbessert. Dies wird sich voraussichtlich auch 2025 noch über weite Strecken negativ auf die Branche auswirken. Dennoch wird erwartet, dass sich Belimo besser als der Markt entwickelt, unterstützt durch das Potenzial der strategischen Initiativen "RetroFIT+" und "Rechenzentren". Im Laufe des Jahres 2024 hat das "RetroFIT+" Projektportfolio eine starke Dynamik entwickelt, die das Unternehmen zuversichtlich stimmt, seine Ziele für 2025 in der Marktregion EMEA zu erreichen. In der Marktregion Amerika wird erwartet, dass die Dynamik am Markt der Rechenzentren weiter zunimmt, wenn auch nur allmählich. Gleichzeitig dürfte die breitere Nachfrage nach Produkten aus den traditionellen Geschäftsbereichen von Belimo bei Heizung, Lüftung und Klima konstant hoch bleiben. Um das anhaltend starke Wachstum in der Region zu unterstützen, erweitert Belimo erneut den Hauptsitz für Amerika in Danbury, CT. Die stärkere Präsenz in den USA wird dem Unternehmen helfen, Frachtkosten und Treibhausgasemissionen zu senken und die Flexibilität angesichts geopolitischer Veränderungen, wie z.B. der Einführung von Zöllen, zu verbessern. Das Projekt, das dieses Jahr beginnt und bis Anfang 2027 abgeschlossen sein wird, wird Lagerung, Logistik, Customization und Produktion automatisieren. Im Jahr 2025 wird Belimo ausserdem seine neuen leistungsstarken QR- und YR-Regelklappenantriebe, die unter anderem in Rechenzentren angewendet werden können, lancieren und produzieren und damit seine Position als grösster Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK)-Feldgeräten in den USA weiter ausbauen. Für die Marktregion Asien Pazifik wird erwartet, dass sich der Markt für Rechenzentren in den kommenden Jahren, einschliesslich 2025, von allen Marktregionen am stärksten entwickeln wird. Darüber hinaus werden die chinesischen Konjunkturmassnahmen den Markt voraussichtlich ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025 ankurbeln. Das Geschäft in Indien floriert, und die Aussichten für 2025 sind vielversprechend. In Südostasien rechnet die Gruppe mit einem robusten Wachstum des HLK-Marktes, was mit gestiegenen Erwartungen an das BIP-Wachstum einhergeht. Als Marktführer im Bereich energieeffizienter HLK-Feldgeräte ist Belimo gut aufgestellt, um von den genannten Markttrends zu profitieren. Die anhaltende Digitalisierung, Urbanisierung und der Klimawandel treiben die Nachfrage nach effizienteren Kühllösungen, verbesserter Raumluftqualität und Energieeffizienz in Gebäuden an und bieten Wachstumsperspektiven, die über die allgemeinen Entwicklungen des BIP hinausgehen. Die Gruppe bleibt ihrer langfristigen Wachstumsstrategie verpflichtet und investiert weiterhin in strategische Initiativen und den Ausbau ihrer Kapazitäten, vor allem im Logistikbereich. Dies führt zu einem erhöhten Investitionsniveau, das auch 2025 und 2026 anhalten wird, bevor es sich ab 2027 wieder dem historischen Niveau annähert. Belimo schlägt Thomas (Tom) Hallam zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Martin Zwyssig, Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Revisionsausschusses, hat den Verwaltungsrat darüber informiert, dass er nach 15 Jahren im Amt bei der Generalversammlung im März 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird. Im Rahmen der Planung seiner Nachfolge hat der Verwaltungsrat beschlossen, Tom Hallam (1966, Brite und Schweizer) zur Wahl bei der Generalversammlung am 24. März 2025 vorzuschlagen. Tom Hallam verfügt über einen BA (Hons) in Finanz- und Rechnungswesen der Universität Manchester (Grossbritannien) und ist Mitglied des Chartered Institute of Management Accountants. Bis vor Kurzem war er CFO von Givaudan, eine Position, die er von 2017 bis 2024 innehatte. Seit 2022 ist Tom Hallam Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Revisions- und Risikoausschusses bei der in Belgien börsenkotierten Azelis Gruppe. Tom Hallam wurde als Schweizer CFO des Jahres 2024 (SMI Expanded) ausgezeichnet und ist eine äusserst erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Erfolgsbilanz bei der Schaffung langfristiger Werte für alle Interessengruppen. Kennzahlen des Geschäftsjahres 2024 der Belimo-Gruppe in CHF 1'000 (sofern nicht anders angegeben) 2024 2023 Veränderung Nettoumsatz 943'860 858'785 +9.9% Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen (EBITDA)

in Prozent vom Nettoumsatz 217'583

23.1% 188'312

21.9% +15.5%

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

in Prozent vom Nettoumsatz 181'126

19.2% 152'466

17.8% +18.8%

Reingewinn

in Prozent vom Nettoumsatz 146'722

15.5% 136'845

15.9% +7.2%

Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen

und immaterielle Anlagen 63'054 47'043 +34.0% Cashflow aus Geschäftstätigkeit

in Prozent vom Nettoumsatz 194'780

20.6% 156'966

18.3% +24.1%

Free Cashflow

in Prozent vom Nettoumsatz 132'827

14.1% 110'882

12.9% +19.8%

Eigenkapitalrendite (ROE) 26.4% 26.0% Gesamtkapitalrendite (ROIC) 25.7% 26.6% Reingewinn je Aktie, in CHF 11.94 11.14 +7.2% Dividende je Aktie, in CHF 9.501) 8.50 +11.8% Anzahl Mitarbeitende per 31.Dezember (Vollzeitäquivalente) 2'361 2'260 +4.5%

1) Antrag an die Generalversammlung vom 24. März 2025. Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei das Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2024 einen Umsatz von CHF 944 Millionen aus und zählte mehr als 2'300 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Link zum Geschäftsbericht 2024: https://report.belimo.com/ Um 10.30 Uhr MEZ findet im Widder Hotel in Zürich die Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2024 in englischer Sprache statt. Morgenessen und Kaffee werden zur Begrüssung ab 10.00 Uhr angeboten. Im Anschluss an die Veranstaltung findet ein Apéro riche statt. Bitte melden Sie sich über diesen Link an. Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 61 72 Termine Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2024 24. Februar 2025 Generalversammlung 2025 24. März 2025 Dividendenzahlung 28. März 2025 Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 21. Juli 2025



Ende der Adhoc-Mitteilung