Analysten haben zuletzt den Superzyklus für die europäische Rüstungsindustrie ausgerufen. Egal wer künftig in Deutschland regieren wird, in die Rüstung werden Milliarden fließen. Ein Profiteur ist Hensoldt. Trotz der starken Performance empfehlen Analysten die Aktie zum Kauf. Attraktiv erscheint auch die Aktie von Nova Pacific Metals. Der Explorer sitzt auf einem Rohstoffschatz und hat sein Gebiet gerade erweitert. Dabei profitiert der Geheimtipp nicht nur von Superzyklus bei Gold, sondern die Ressource umfasst unterschiedlichste Rohstoffe. Positiver Newsflow sollte die Aktie in diesem Jahr treiben. Und was macht die TUI Aktie? Ist der Superzyklus beim Tourismus tatsächlich vorbei? "Nein", sagt ein Vorstand und kauft. Experten sehen 60 %-Kurschance!

Den vollständigen Artikel lesen ...