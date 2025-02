NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Geringere Investitionen und umfangreichere Aktienrückkäufe seien für eine Neubewertung nötig, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Orsted, Naturgy und Centrica hätten die Kürzung der Investitionspläne bereits vorgemacht. Gandolfi hält bei RWE eine Kürzung um ein Fünftel für möglich./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 02:13 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129