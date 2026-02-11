Die französische Werft Chantiers de l'Atlantique hat die beiden Umspannwerke für den Offshore-Windpark Nordseecluster A von RWE fertiggestellt. In den kommenden Wochen sollen sie vor der Insel Juist installiert werden. Im französischen Saint-Nazaire hat die Werft Chantiers de l'Atlantique zwei Umspannwerke für den Offshore-Windpark Nordseecluster A fertiggestellt. An dem Vorhaben in der deutschen Nordsee sind Energieversorger RWE (51 %) und Norges Bank Investment Management (49 %) beteiligt. Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
