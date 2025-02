Das Instrument SMP2 US79588J1025 SAMPO A SHS UNSP.ADR 1/2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2025The instrument SMP2 US79588J1025 SAMPO A SHS UNSP.ADR 1/2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2025 and ex capital adjustment on 25.02.2025Das Instrument H7K AU0000028763 PEAK MINERALS LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2025The instrument H7K AU0000028763 PEAK MINERALS LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2025 and ex capital adjustment on 25.02.2025Das Instrument IVV0 CA7393014062 POWER NICKEL INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2025The instrument IVV0 CA7393014062 POWER NICKEL INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2025 and ex capital adjustment on 25.02.2025Das Instrument PP0 CA02074D3067 ALPHA COPPER CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2025The instrument PP0 CA02074D3067 ALPHA COPPER CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2025 and ex capital adjustment on 25.02.2025Das Instrument GSP US2057503003 COMSTOCK INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2025The instrument GSP US2057503003 COMSTOCK INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2025 and ex capital adjustment on 25.02.2025