Nach dem Angriff der US-Bomber auf die drei iranischen Atomanlagen in der Nacht zum Sonntag hatten etliche Marktteilnehmer einen deutlichen Anstieg des Ölpreises und einen ebenso deutlichen Rücksetzer an den Aktienmärkten erwartet. Doch wie die Börsen am Montag zeigten, passierte eher das Gegenteil. Nachdem die USA einseitige Fakten geschaffen haben, scheinen die Börsen eher nach der alten Rothschild-Börsenweisheit zu handeln: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern; verkaufen, wenn die Violinen spielen."

