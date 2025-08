Infineons Q3 zeigte Anzeichen einer operativen Erholung unterhalb stabiler Überschriftenwerte. Die Margenentwicklung übertraf die Erwartungen - gestützt durch eine bessere Auslastung und den Abbau von Lagerbeständen, was makroökonomische Gegenwinde und negative Währungseffekte weitgehend ausglich. Das Umsatzwachstum bleibt insgesamt verhalten, insbesondere im Automobilsegment. Allerdings stützen positive Entwicklungen in den Bereichen KI, erneuerbare Energien und Energieinfrastruktur die Fundamentaldaten. Die Prognose für Q4 liegt leicht unter dem Konsens, was vor allem auf Währungseffekte zurückzuführen ist; eine angehobene Margenerwartung gleicht den Umsatzrückgang jedoch teilweise aus. Insgesamt deutet das dritte Quartal darauf hin, dass der zyklische Tiefpunkt hinter uns liegen könnte. Eine nachhaltige Neubewertung der Aktie hängt jedoch von klareren Anzeichen einer dauerhaften Nachfrageerholung ab - insbesondere im Automobilbereich, wo die Erholung ins Stocken geraten könnte. Da der Aktienkurs in der Nähe unseres fairen Werts von 37,00 EUR liegt, bestätigen wir unsere HALTEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/infineon-technologies-ag





© 2025 AlsterResearch